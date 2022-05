C’est le moment de clôturer les comptes 2021 pour la Commune de Wavre

Au service extraordinaire, le résultat présente un boni de 431,12 €. Ce montant sera lui aussi injecté dans le budget de l’exercice 2022 lors du conseil communal de juin. La dotation communale extraordinaire ne s‘élève qu’à 129987 € et le fonds de réserve extraordinaire qui en découle se monte à 27631 €.Cette enveloppe participera au financement des investissements futurs.Clairement, les comptes de la zone se clôturent bien mais il est bon de noter que de nombreux engagements n’ont pas pu être réalisés en 2021 et qu’il y aura forcément un rattrapage à faire en 2022.

C’est un passage obligé.Ce mardi, le conseil communal clôturera les comptes de l’année 2021, pour la zone de police mais surtout pour la Ville. Dans la foulée, suite à cela, en juin, on adaptera logiquement le budget 2022.

Les comptes de 2021 reflètent bien cette année difficile, marquée par la crise sanitaire, dont l’impact s’avère plus profond et plus sévère que tout ce qui avait été prévu.

Il y a eu des frais supplémentaires, des aides financières pour soutenir le commerce et d’autres secteurs.

Les inondations de juillet 2021 sont venues ajouter de la difficulté aux difficultés. Outre les habitants, les commerces et les entreprises, des bâtiments communaux ont été fortement touchés par cet épisode météorologique dévastateur. À la grosse louche, on estime à plus de 800000 € les dégâts aux biens communaux.

Bien entendu personne n’aurait pu prédire une catastrophe de cette ampleur, ni les frais que cela a engagé en urgence. La réalité des chiffres est difficile et les résultats sont e plus incomplets.

Les assurances n’ont toujours pas indemnisé

" La réalité des chiffres est là , constate Anne Masson, l’échevine des finances, à la lecture de la dernière ligne des comptes 2021. Il y a eu d’énormes factures pour le nettoyage, les réparations urgentes… suite aux inondations.Les comptes de 2021 les prennent en considération mais ils sont incomplets car à ce jour, nous n’avons toujours pas touché les indemnités des assurances.La Région wallonne nous a directement verséles sommes promises, ce qui a moins impacté les comptes que prévu.Mais il y a des actions de gestion courante, plutôt quotidiennes, qui n’ont pas pu être mises en place.Oui, c’est sûr cela a aussi impacté les comptes de l’année 2021."

Pour le résultat courant, soit a différence entre les charges et les produits est positive (1543936 €).Par contre pour le résultat d’exploitation, la différence est négative (-1537812 €) et pour le résultat exceptionnel aussi (-4528782 €).Le résultat de l’exercice 2021 qui consiste à additionner les deux derniers résultats est donc négatif (-6066595 €).

Rien d’inquiétant, certes, mais on le voit, il suffit d’une succession d’événements pour que la pression soit bien arquée au niveau comptable. Ainsi, en ce qui concerne le résultat du compte extraordinaire 2021, la commune a été freinée. Des investissements n’ont pas pu être réalisés. Sur les 32 millions prévus au budget 2021, seulement 19 millions ont été imputés.Ce qui a déjà été répercuté sur le budget 2022, avec un report des investissements pour un peu plus de 12 millions€. C’est tout dire…