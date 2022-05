Les Girls in Hawaii ont mis le feu au gala d’Horizons Neufs à la Sucrerie de Wavre (Vidéo)

Et Dieu sait si les bénéficiaires de l’ASBL en ont profité de cette soirée! Nombreux sont ceux et celles qui ont dansé et chanté au pied de la scène aux rythmes des riffs du groupe. "Les quatre musiciens étaient super satisfaits. D’abord bien sûr, de rejouer devant un public mais aussi devant l’ambiance que les résidents ont mise. Leur belle énergie a d’ailleurs poussé Antoine Wielemans à descendre de la scène pour interpréter une chanson à leurs côtés. C’était joli à voir!" , se réjouit le directeur qui a profité de l’événement pour faire ses adieux aux équipes d’Horizons Neufs après avoir passé huit ans à la tête de l’ASBL. "Je passe le relais à Silvio Cesaraccio, je suis sûr qu’il fera aussi bien que moi!"

Grégory de Wilde a aussi été chaleureusement remercié par le parrain de l’association, Philippe Geluck, ami des parents d’une résidente. "C’était son troisième gala. Il n’était pas simplement là pour faire acte de présence, il est resté toute la soirée pour rencontrer les bénéficiaires et leur famille. Grand fan des Girls, il a pris pas mal de vidéos et de photos et a beaucoup apprécié le concert."

Philippe Geluck était venu avec quelques dessins du Chat sous le bras en guise de cadeaux pour les responsables des différentes implantations basées à Louvain-la-Neuve. Le dessinateur a d’ailleurs provoqué l’hilarité générale lorsqu’il a laissé tomber le cadre en verre qu’il était venu remettre au directeur.

20.000 euros ont pu être récoltés grâce à cette soirée de gala. Cet argent construction d’une nouvelle résidence à la rue des Artisans est plus que jamais le projet phare de l’ASBL confrontée au vieillissement massif des personnes handicapées qu’elle accueille.