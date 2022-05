Le conseiller en prévention portera le t-shirt bleu de Handicap International, rejoignant ainsi le mouvement #WeMoveTogether dont le but est de sensibiliser le public à l’importance des soins de réadaptation pour les personnes en situation de handicap. "Je vais participer aux 20 km de Bruxelles au profit de Handicap International dans le but de permettre au plus de personnes possibles dans le monde d’avoir accès aux soins de réadaptation dont ils ont besoin" , explique Valérian dans un communiqué de Handicap International.