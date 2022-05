Les abeilles communales de Wavre butinent plein pot

«Sur les quatre ruches, il y en a une qui travaille très très bien»

Quand le printemps est arrivé, Marianne Cwiek a vu ses ruches "repartir". "Nous avons eu un printemps relativement favorable, et les reines ont recommencé à pondre plus tôt que d’habitude. Cela, c’est toujours bon signe. Après quelques mois de stress, on est soulagé. Évidemment, il faut que la météo soit aussi de la partie, parce qu’une fois que la reine pond, il faut pouvoir nourrir les larves et si les abeilles ne savent pas sortir à cause d’une mauvaise météo, c’est d’autres soucis qui se présentent et il faut éventuellement mettre du sucre pour pallier le fait qu’elles manquent de nourriture. Pour le moment, sur les quatre ruches, il y en a une qui travaille très très bien. Les trois autres sont un peu plus à la traîne, mais je ne m’inquiète pas. La récolte de miel de printemps sera bonne."

Quant à la ruche qui avait été installée dans le tronc d’un arbre du parc Nelson Mandela, elle est toujours vide. "Nous avons essayé d’essaimer avec un essaim secondaire mais les abeilles ne sont pas restées dans le tronc. C’est un des effets des essaims secondaires, car en général la reine est non fécondée et pour qu’elle reste en place, ce n’est pas évident. Parfois, il faut être patient."

«Il faudrait qu’il pleuve un peu…»

Compte tenu du changement climatique qui est de plus en plus palpable, les floraisons avancent. Marianne Cwiek doit en tenir compte pour extraire son miel de printemps. "D’habitude, j’extrais le miel de printemps à la fin de la floraison de l’aubépine. Pour le moment, l’aubépine est toujours en fleurs. Ensuite, les abeilles reprendront le travail pour enchaîner avec la floraison du châtaignier. Actuellement, il fait très sec. Il faudrait qu’il pleuve un peu car quand il fait sec, les fleurs donnent moins de nectar." Et qui dit moins de nectar dit moins de miel. "On devrait cependant faire une belle récolte, assure l’apicultrice communale. Le miel récolté est ensuite disponible à la vente dans les bureaux de VisitWavre." Mais avant de goûter ce miel 2022, il faudra encore un peu de patience, car les abeilles communales sont encore en plein boulot.