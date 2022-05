Pro Velo a lancé à l’IPESde Wavre ses journées «Déclic Mobilité»

Les enseignants ne sont pas oubliés: "Une autre partie du projet et de mettre en selle les enseignants. L’idée est de leur prêter un vélo (électrique, cargo, trail, pliable) pendant trois semaines, jusqu’au 3 juin, de manière à ce qu’ils puissent le tester et voir si cela leur convient. Six enseignants ont reçu des vélos en test , poursuit Benjamin Barbier. La Province a financé l’achat de ces vélos mis à la disposition de membres du personnel d’institutions ou administrations publiques qui peuvent les utiliser pour se rendre au travail."

Les enseignants de l’IPES veulent encourager tout ce qui est mobilité alternative à la voiture: "La Province a aussi mis à notre disposition un mobility manager. Celui-ci est venu voir les problèmes rencontrés dans et aux alentours de l’école. Il a fait une enquête de mobilité auprès des enseignants. Cela, pour les inciter à venir à l’école à vélo".

L’école a aussi prévu plusieurs itinéraires sympas, explique encore Benjamin Barbier: "Nous avons réalisé ces itinéraires sympas depuis différentes régions avoisinantes. En les empruntant, on peut se rendre à l’école à vélo. Cela permet de montrer aux parents parfois inquiets qu’il n’est pas difficile pour les enfants de venir à vélo à l’école".

Itinéraires sympas

Ce vendredi, Marwan Amzaoui, coordinateur EDUC chez Pro Velo, a formé les élèves à la conduite: "Nous avons réparti les élèves en cinq groupes. J’ai commencé par un quiz sur le code de la route. À leur âge, ils ne sont pas encore en mesure de passer le permis moto ou voiture. Toutefois, les jeunes savent déjà pas mal de choses. Nous sommes ensuite allés dans le trafic faire quelques exercices. C’est une amorce de formation, ce n’est pas en deux heures qu’ils peuvent tout apprendre. L’objectif est de leur montrer qu’il est possible de circuler à vélo…"

À midi, les élèves ont pris la route pour une parade d’environ 5 km, encadrée par la police. Les consignes de sécurité étaient de mise: chasuble fluo, casque obligatoire et "lorsqu’une voiture stationne, on ne la frôle pas, on la laisse à un mètre ", signale Marwan Hamzaoui. Les élèves ont aussi appris qu’à vélo, on roule au centre d’un rond-point et pas sur les côtés pour laisser les voitures derrière soi.

L’animation proposée à Wavre ce vendredi constituait, en Brabant wallon, la première des journées "Déclic Mobilité" qui doivent permettent aux jeunes qui n’ont pas passé le permis vélo à l’école primaire, d’être initiés à la pratique du vélo. "Les jeunes du secondaire représentent la future génération d’usagers de la route. Nous avons donc voulu leur proposer un événement dans l’air du temps qui parle de transition, de mobilité et de qualité de vie" , signale Marie Hekkers, chargée de projet chez Pro Velo Brabant wallon.