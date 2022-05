Il crache sur des clients chez Carrefour, en plein Covid: trois mois avec sursis

Alors que les déplacements ne sont autorisés que pour des motifs légitimes, deux Bruxellois viennent au Carrefour de Bierges. On est le 23 mars 2020. Non contents d’avoir enfreint les dispositions gouvernementales prises en plein, Yousra L. et Isam A. adoptent un comportement désinvolte (elle) ou totalement répréhensible (lui) qui se met à cracher sur d’autres clients et criant qu’il est atteint du Covid.