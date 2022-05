Wavre: des âmes se travestissent au Château de l’Ermitage, une expo à voir du 25 au 29 mai

Bienvenue dans l’univers des geeks et des mondes imaginaires! Originale et surprenante, l’exposition qui se tiendra pour deux semaines au château de l’Ermitage, à Wavre, envoie un bon uppercut au monde réel et nous propose de retrouver notre âme d’enfant, celle du temps où l’on aimait jouer à se déguiser… C’est ce que font les "cosplayers", ces adultes qui incarnent un personnage imaginaire dans lequel ils retrouvent des traits de caractère, qui leur collent à la peau.