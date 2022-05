Wavre: les explications des promoteurs du projet «Rive verte» (332 logements) semblent loin de rassurer tous les riverains

Le projet concerne une zone de près de 6 hectares, à Wavre, entre la Dyle, la rue des Liniers et la rue des Drapiers. Au total, 332 logementssont prévus: 300 appartements, 18maisons unifamiliales et 7 villas bi-familiales (soit 14logements).

Les bâtiments devraient compter entre trois et cinq niveaux, rez-de-chaussée inclus. Ce nouveau quartier résidentiel, "vert" et écoresponsable, devrait compter aussi des locaux destinés à abriter divers services: crèche, etc.

Une voirie traversera le site, avec un accès passant au-dessus de la Dyle. La circulation dans le quartier sera limitée à 20 km/h et seules les voitures des habitants pourront circuler sur le terrain. Le sens de circulation n’est cependant pas clairement déterminé. La zone compterait à terme 434 places de parking privées. Tout autour du terrain, 105 places publiques sont prévues. Les conducteurs "extérieurs" ne pourront donc se garer qu’en périphérie.

Le spectre des inondations

Jeudi, les promoteurs ont fait mention de quelques aléas d’inondation le long de la Dyle. Une remarque qui n’a pas manqué de faire réagir les riverains présents dans la salle, puisqu’elle fait écho aux inondations qui ont touché la Wallonie en juillet dernier. Les demandeurs se veulent rassurants et ont évoqué plusieurs projets d’aménagement pour garantir une évacuation efficace de l’eau, notamment grâce à un système d’évacuation sous les voiries et sous les places de parking. On notera que la question de l’eau a été abordée à de multiples reprises par les riverains, notamment concernant une potentielle augmentation des inondations dans les prochaines années. Et les explications des demandeurs ne semblaient pas atténuer les inquiétudes.

La mobilité et la mixité en question

Beaucoup de remarques aussi concernant la mobilité. Plusieurs riverains ont évoqué une densité d’habitat trop importante et, du même coup, un accroissement des difficultés de circulation dans une zone déjà en proie aux embouteillages aux heures de pointe. De plus, ils se demandent si le respect des limitations de vitesse sera bien contrôlé.

Le profil des futurs habitants et le prix des logements posent également question. Les demandeurs disent prôner une certaine mixité, avec des logements adaptés pour les personnes âgées et les handicapés, ou encore des logements destinés aux parents dont les enfants ont quitté le cocon familial. Certains riverains ont souligné la nécessité de proposer des logements abordables pour le portefeuille des jeunes ménages. Sur ce point, les promoteurs n’ont guère apporté de réponse précise. Le nombre de variables à prendre en compte est trop élevé, ont-ils indiqué en substance, ce qui rend difficile pour l’instant l’estimation des prix auxquels seront proposés les nouveaux logements. C’est que les prix des matériaux de construction, par exemple, s’envolent actuellement…

On notera enfin que certains riverains ont clairement manifesté leur hostilité au projet et ont indiqué qu’ils s’y opposeraient si les problèmes de circulation mentionnés ne trouvaient pas de solution.

Toute personne peut envoyer un courrier pour émettre des observations, des remarques ou des suggestions, dans le cadre de l’étude d’incidences, dans les 15 jours depuis jeudi. Tous les détails relatifs au projet et à l’étude d’incidences se trouvent sur le site internet de la Ville de Wavre.