Wavre: Carol Kuza et Anne-Cécile De Bloudts ont lancé un projet qui les nourrit et qui a du sens

À la base, Repepete est un atelier de confection couture upcycling. L’idée est donc de récupérer des déchets textiles pour créer des accessoires. "Le lancement de Repepete, c’était de se dire qu’avec tous ces déchets textiles, on devait pouvoir faire quelque chose." Marque-page, coussin de lecture, recouvre-livre… Les deux couturières se lancent d’abord dans des accessoires lifestyle. "Des accessoires simples, sympas, qui peuvent vraiment faciliter la vie."

«Planter de petites graines de conscience»

Après cette ligne de produits, le projet évolue. Carol et Anne-Cécile veulent inspirer, "pouvoir donner aux autres les outils pour créer eux-mêmes" . Elles proposent alors des cours dans les écoles, des stages pendant les vacances scolaires, des événements en famille le week-end. "On essaie d’allier le plaisir, l’inspiration, la créativité, tout en faisant passer le message de pourquoi on le fait et ce qu’il est possible de faire." Un troisième pôle voit ensuite le jour: la sensibilisation. "On va planter de petites graines de conscience. On échange avec les gens pour sensibiliser par rapport à la fast fashion, les alternatives et les solutions en slow fashion, comment créer moins de déchets, s’habiller mieux avec moins. On essaie de faire réfléchir les personnes à leur consommation textile, à la fois en diminuant et puis, quand il y a du déchet, que peut-on en faire? C’est vraiment sous forme d’échange, on n’a pas du tout un ton moralisateur. Ce sont les trois piliers de Repepete: création, sensibilisation et inspiration."

Less is more

C’est lors de sa grossesse que Carol, sensibilisée à l’environnement, a démarré sa transition. "Quand mon fils est né, j’ai eu ce déclic, pour lui offrir ce qu’il y avait de mieux, en revenant à une vie super simple. C’est passé par une réflexion sur la santé et ça a fait tache d’huile. Ça a été une évidence pour moi que je gagnerais vraiment en qualité de vie en simplifiant beaucoup de choses." Son credo? "Less is more" . Anne-Cécile, qui avait aussi mis pas mal de choses en place, a encore évolué dans son cheminement suite à ses échanges avec Carol. Et c’est de cette façon qu’elles veulent aussi transmettre aux gens des valeurs écoresponsables et des outils pour les aider dans leur transition.

À noter: Repepete figure parmi les trois derniers finalistes de la catégorie «porteur de projet» du Trophée Incidences dont le palmarès sera connu le 14 juin.