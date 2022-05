Appel à témoins après le vol à main armée chez Ladbrokes en décembre

Le 19 décembre dernier, un individu a commis un vol à main armée à l’agence Ladbrokes située rue Edmond Laffineur, à Limal. L’auteur est âgé d’une vingtaine d’années. Il mesure entre 1m70 et 1m75, est de corpulence normale et a les yeux foncés. Au moment des faits, il portait un pantalon de training noir, un sweat noir à capuche, un sweat rouge, un bonnet noir et des baskets blanches. Il était en possession d’un grand couteau de cuisine.