Wavre: le 481e Grand Tour aura bien lieu le 26 juin

Et cela tombe bien car la basilique a été restaurée suite aux inondations de juillet dernier et peut désormais accueillir normalement les visiteurs. La veille de la procession, le samedi 25 juin, les marcheurs, venus à pied de Noville, seront accueillis à 19h à l’entrée de la ville de Wavre au niveau du magasin Troc International, par les autorités ecclésiastiques et communales. En cortège, ils rejoindront, à 19h15, à l’église Saint-Jean-Baptiste pour une courte cérémonie avant de rejoindre, à 20h, la basilique, où après un moment de prière devant la statue de Notre-Dame, ils seront attendus à la salle Maria Pacis pour une petite collation.

Un parcours de 9km

Le lendemain, le dimanche 26 juin, la châsse de Notre-Dame de Paix et de Concorde quittera la basilique pour parcourir les 9kilomètres que compte la procession dans les campagnes des hauteurs de Wavre.

Le programme de la procession est connu, et les nouveaux Wavriens ne devront pas s’étonner d’entendre les cloches de la basilique sonner à pleine volée à 7h30, le dimanche matin. Elles appelleront les pèlerins et fidèles à rejoindre la basilique pour la messe matinale, présidée par les autorités ecclésiastiques. À 8h15, ce sera la sortie de la châsse de Notre-Dame, portée par des fidèles. Ce sera le départ du Grand Tour qui fera un premier arrêt à la chapelle Saint Job sur la place Polydore Beaufaux. Le cortège empruntera ensuite l’avenue Saint-Job et l’avenue Bruyère Saint-Job pour rejoindre l’avenue de la Procession aux reliques.

Bénir le wastia

La marche sera ponctuée de nombreux arrêts aux différentes petites chapelles, privées ou publiques, décorées par les riverains. La procession passera ensuite par l’avenue Chapelle Robijns, avant de traverser la chaussée de Huy et rejoindre par les campagnes la venelle de Terlongval et la rue de Namur où le cortège de la procession et la Châsse seront attendus à la hauteur des numéros 34 et 36 pour la bénédiction du wastia, gâteau de 15 kg fait de pain de froment, garni de brioches et décoré de fleurs. Sa bénédiction est un moment très attendu par les riverains du quartier de la rue de Namur et aussi tous les pèlerins qui participent à la procession.

Une fois béni, le wastia est porté sur la tête d’un pèlerin venu de Noville jusqu’à la basilique. Dès ce moment, une fanfare accompagne la procession dans la ville de Wavre.

À 11h25, la procession est accueillie à l’église Saint-Jean-Baptiste pour une messe, avant de rejoindre, vers 12h15, la basilique où à 12h30 on procède au partage du wastia avant une collation et remise de diplômes par la Confrérie du Stofé.