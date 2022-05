Fin de chantier à la gare de Wavre (vidéo)

"Dès ce lundi, les trois voies seront à nouveau ouvertes à la circulation , ce qui signifie que nous sommes parfaitement dans les temps, se réjouit Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel. Évidemment, le chantier a nui à la quiétude des riverains et des usagers, et nous en sommes désolés. Mais nous avons réduit à leur maximum les nuisances en écourtant le temps du chantier et en travaillant de nuit. Cela fait du bruit et les éclairages sont très puissants. Ce n’est pas de gaieté de cœur mais nous travaillons de plus en plus souvent comme cela, de sorte à ne pas perturber le trafic voyageurs. Nous nous réjouissons aujourd’hui du fait que le chantier s’achève."

Les équipes techniques d’Infrabel ont également procédé au rehaussement des quais, les faisant passer de 25 cm à 76 cm de hauteur par rapport aux voies. Quant à la longueur des quais, elle est à présent de 265 mètres. "Cela répond à de nouvelles normes pour la longueur des quais et à un besoin de sécurisation pour leur rehaussement, poursuit le porte-parole d’Infrabel. Il s’agit de dissuader les traversées sauvages des voies. Et la gare de Wavre est malheureusement connue comme l’une de celles où cela se passait souvent."

La petite gare de Wavre ne compte que deux quais. Le quai central a été le premier à connaître une seconde jeunesse. Ses vieux auvents rouges ont laissé place à de nouveaux, en acier, plus larges et aux lignes épurées. Ce quai a été équipé de nouveaux haut-parleurs et de luminaires, mais on attend encore les bancs et le garde-corps de l’escalier.

Une future gare avec ascenseur pour les PMR

Par ailleurs, l’un des deux escaliers débouchant du couloir sous voies a été condamné. Il va faire place à un ascenseur qui n’arrivera pas avant 2024. Dans les mêmes délais, une rampe d’accès PMR sera réalisée depuis le quai 1, car il entre dans les objectifs, à moyen terme, de la SNCB de faire de la gare de Wavre une gare PMR (personne à mobilité réduite). Le rehaussement des quais est un premier pas dans ce sens.

Côté budget, le chantier de la ligne L139, à Wavre, aura coûté 3,5 millions d’euros. Infrabel prend en charge la plus grande partie, et la SNCB entre 400000€ et 500000€.

Il reste maintenant un mois nécessaire à la réalisation des travaux de finition.

"Cette remise à neuf de l’infrastructure ferroviaire et des quais se veut concomitante à la mise en service de la nouvelle gare des bus du TEC qui jouxte la gare. Cela répond à un objectif de multimodalité, concept cher à la SNCB" , souligne Frédéric Sacré.

Le parking de la gare, dont la moitié de la superficie avait été sacrifiée pour permettre de stocker les matériaux et engins de chantier, sera libéré pour le 14 mai prochain.