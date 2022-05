" Quelle bonne idée , s’est réjoui le conseiller Écolo Jean Goossens, avant de citer quelques strophes du poète biergeois. J’ai couru les sentiers de Lauzelle à Rosières. Dans l’odeur du froment, de l’épeautre et des blés. Et l’éclair de la faux aiguisée sur la pierre; Enlevait au soleil un morceau de clarté. Là où je suis né." Jean Goossens a poursuivi son hommage. " De son vivant, il avait émis le souhait que plus tard ce sentier porte son nom. Il est décédé il y a 17 ans Il n’est jamais trop tard. Il aimait s’y promener et y écrire, dessiner et sculpter le bois. Il serait peut-être utile de rappeler aux riverains que ce n’est pas une bonne idée d’y déposer leur tonte de gazon ou leur taille de lauriers et de taxus."

Prisonnier en 1940

Marcel Ginion est né, à Bierges, le 17 novembre 1917. Issu d’un milieu modeste, orphelin de mère à six ans, il n’a pas eu une enfance dorée. Après des études primaires et secondaires à Wavre, il s’est très vite passionné pour la littérature et a écrit ses premiers essais poétiques tout en apprenant le violon.

Mais en 1932, il était impensable, pour un artiste, de vivre de son art. Il travailla alors comme apprenti plombier-zingueur dans une entreprise bruxelloise. Il monta aussi un orchestre de jazz, avant d’être mobilisé par la seconde guerre. Il fut fait prisonnier en 1940. Il s’échappa et revint à Wavre, où il vécut dans la clandestinité pour le reste de la guerre. Après la libération, il participa à la création de Plumes romanes.

Une de ses premières publications sera consacrée à son village, Bierges. En 1996, Marcel Ginion, à l’aube de ses 80 printemps, présenta au château de l’Ermitage "Terre de Brabant", son troisième recueil de poésie, où il laissait libre cours à sa sensibilité poétique. C’était son dernier recueil. Il est aussi l’auteur d’une dizaine de nouvelles, de quatre pièces de théâtre et de deux oratorios et même une chanson pour rire.

En 2006, après son décès, une plaque a été apposée par la commune, rue Provinciale à Bierges sur la maison où il a vécu, avec son épouse Yvonne. Reconnu de son vivant, par plusieurs prix belges et internationaux, entre 1971 et 2004, Wavre lui avait accordé en 1984 le mérite artistique et la Province, en 1988, en avait fait une personnalité littéraire du Brabant wallon.

Marcel Ginion mérite certainement d’avoir bien plus qu’un sentier à son nom mais comme le conseil communal est favorable à la proposition, l’appellation du sentier du Bosquet sera donc changée.

À ce stade, on ne sait pas s’il y aura une cérémonie officielle pour célébrer ce changement, en présence de ses filles Francine et Marie-Lise.