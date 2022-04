Gigantesque expo Lego ce week-end: «Une des pièces fait 24 m2 au sol»

Les amateurs de Lego vont en prendre plein la vue ce week-end. À l’initiative de l’ASBL Pêcheur de Lune et du club officiel Lego Walug (Wallonie Lego User Group), une septantaine d’exposants font découvrir au public leurs plus belles créations ce samedi et ce dimanche au hall Manifagri, dans le zoning nord de Wavre. « Cette gigantesque exposition s’étale sur près de 2 000 m2, un terrain de jeux idéal pour ces grands enfants, créateurs de structures Lego, explique Xavier Ide, président de l’ASBL la hulpoise Pêcheur de Lune qui s’occupe d’enfants placés en institutions. Tous les bénéfices de l’événement serviront à financer nos projets dont le but est d’offrir des moments de magie et des sourires à ces enfants. »