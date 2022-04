Avec la dissolution de l’ASBL Sports et Jeunesse, Wavre tourne l’une de ses pages sportives définitivement

Il y a aussi des projets ambitieux comme le nouveau stade de hockey au stade Justin Peeters et le nouveau stade de foot sur la plaine du centre sportif de Wavre. L’horizon sportif wavrien est donc bien en pleine mutation. Il est donc un peu normal que les structures qui le gèrent évoluent aussi. D’où la création d’une régie communale autonome pour le sport. Certes, ce nouvel horizon n’en est qu’à ces balbutiements. Il faudra encore un peu de temps pour que tout le monde trouve ses marques dans ce nouveau paysage.

Cette évolution n’est pas vraiment du goût d’Écolo, a expliqué Christophe Lejeune au conseil communal, mardi: "Nous avons eu beaucoup de mal à voir disparaître un organe où les élus pouvaient rencontrer les acteurs du monde sportif de la commune. Il s’agissait tout de même d’un lieu de rencontre permettant à chacun de s’exprimer sur sa pratique quotidienne du sport à Wavre. Un autre objet que la gestion aurait pu être trouvé à cette ASBL. Un objet plus social qui aurait fait vivre la démocratie participative. C’est d’ailleurs pour conserver ce peu de démocratie participative et, sous notre impulsion, que le conseil des sports a été créé. Mais à ce jour, nous sommes dans l’incapacité d’évaluer la qualité de ce conseil des sports, puisque nous n’y sommes pas conviés. Avec l’ASBL, nous avions un contact direct avec les dirigeants des clubs et nous pouvions nous rendre compte de leur réalité. Aujourd’hui, c’est devenu impossible".

KO technique

Après cette "attaque", Luc Gillard, échevin des Sports, est monté sur le ring: "Le conseil des sports, c’est moi. C’est mon idée. Vous avez le culot de vous en attribuer l’idée. Pour ce qui concerne les débats, il y a un échange démocratique, un retour fait auprès des clubs, il y a des porte-parole. Je n’admets pas cette attaque qui remet en cause la manière dont je préside et mène les débats."

Mais ce n’était que le premier round. Le second a débuté avec Gilles Agosti, échevin de la Jeunesse, au milieu du ring: "Vos propos sont d’une violence de plus en plus exaspérante . On ne vous a pas attendu pour la démocratie participative."

Sur ce coup-là, on n’était pas loin du KO technique. Pour sortir des cordes, le chef de file Écolo a esquivé une ultime parade: "Nous regrettons que la convivialité et la proximité d’une ASBL aient été sacrifiées sur l’autel d’une vision économique de rentabilité, à la base de la création de la RCA".

Et c’est finalement Françoise Pigeolet, la bourgmestre, qui a asséné l’uppercut final et rappelé la création de la task force pour soutenir les clubs sportifs lors de la sortie du Covid: "Vous y avez participé. Rien ne nous obligeait à vous y inviter. Dire que la démocratie n’a pas bien été respectée, ce n’est pas vrai".

Quoi qu’il en soit, c’est bien l’ASBL Sports et Jeunesse qui est au tapis, comptée 10, et elle ne se relèvera plus. Le titre de la gestion du sport wavrien revient à la nouvelle RCA et son acolyte, le conseil des sports.