Wavre: La Sucrerie, hall polyvalent, aspire à devenir un centre culturel

Patrick De Longrée était invité à venir clarifier ses dires et à rassurer les élus: "Je m’attendais à une volée de bois vert de la part de mon CA, mais pas de vous , a-t-il expliqué en préambule. […] L’article tourne autour de la culture, des subsides culturels. Alors je confirme, oui, la Sucrerie ne dispose d’aucun subside culturel car la nature même de la RCA exclut de pouvoir en bénéficier. Mais les coûts de la construction du bâtiment et ses coûts de fonctionnement sont bien couverts par des subsides communaux et provinciaux."

Et de poursuivre: "À la question de Bastian Petter: Peut-on se passer de subsides? La réponse est NON! Le plan d’entreprise prévoit de pouvoir équilibrer les frais de fonctionnement avec les recettes de la Sucrerie." Le directeur a ajouté souhaiter – pour en avoir une vision claire -, que les comptes de la Sucrerie, de la RCAet de la Bibliothèque soient scindés. "Je vais plaider cela auprès du CA. Cela me permettra de travailler face à un tableau de bord et de ne dépenser que ce qu’on peut dépenser. La Sucrerie ne renonce pas du tout à des recettes en provenance de pouvoirs publics autres que communaux. Je n’ai jamais dit ça. La Ville ne dispose pas d’un centre culturel, parce qu’elle a construit la Sucrerie AVANT de faire les démarches, mais elle envisage de créer une ASBL pouvant être reconnue et subventionnée par la FWB."

Suite à cette intervention, Anne Masson, présidente, a renouvelé sa confiance au directeur… et taclé Écolo: "Il y a enfin un lieu culturel à Wavre, vous l’avez souvent et depuis longtemps réclamé. On peut être très fier du fait des perspectives chiffrées amenées par Monsieur De Longrée. À un moment, tous les Wavriens qui viennent à la Sucrerie, et ils sont nombreux, ne comprennent pas votre position. Oui, nous avons un peu mis la charrue avant les bœufs, et si nous avions su qu’une crise sanitaire était à nos portes, nous aurions peut-être réfléchi à reporter cet investissement mais nous l’avons fait et nous en sommes fiers, ainsi que ceux qui fréquentent la Sucrerie!

Il fallait faire quelque chose pour la culture à Wavre, et on l’a fait sans attendre une manne d’argent public qui risquait de ne jamais venir. L’audace dont nous avons fait preuve sera, dans les prochaines années, un modèle dans le monde culturel wallon."

Bastian Petter a alors repris la parole en se disant très satisfait de ce qui avait été exposé par le directeur de la Sucrerie. "Je défends le modèle de la coopération entre les différents niveaux de pouvoirs, dans l’idée de ne pas faire supporter uniquement à la Ville le poids de cet outil culturel. Parce que ce paquebot pèse lourd. Et j’ai entendu parler de projet culturel et ça me fait du bien. Vendre des spectacles, ce n’est pas la même chose que de soutenir des artistes qui n’ont pas encore leur public. Or, le statut de RCA est une enveloppe qui ne peut pas accueillir cela. Tel qu’il est aujourd’hui, il n’est pas tenable, selon nous. Il faut le faire évoluer. Renoncer à un atout comme un centre culturel serait dommage" .

Vers la constitution d’une ASBL

L’échevine Anne Masson a alors expliqué que des démarches pour constituer une ASBL allaient être entreprises d’ici la fin de l’année. "Cette ASBL pourra produire des spectacles différents, qui contiennent plus de risques, dans le but de diversifier la programmation."

L’échevine de la Culture, Kyriaki Michelis, a eu le mot de la fin: "Nous allons accompagner la RCA d’un autre outil, on va vers la création d’un centre culturel. Des contacts ont été pris mais la procédure de reconnaissance est longue…"