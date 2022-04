Premiers pas pour le SDC face aux Wavriens

Les urbanistes de JNC proposent une approche basée sur un fil rouge: le paysage. Et si leur diagnostic ne fait que relever des faits plus ou moins connus, il a néanmoins le mérite de zoomer sur des points d’attention. Par exemple, – et ça ne manquera pas de retenir l’attention des promoteurs – le fait que Wavre dispose encore de 400 ha situés en zones disponibles pour du développement résidentiel (zone d’habitat et ZACC). Cet atout doit être tempéré par le peu de zones d’activité économique encore disponibles; des espaces verts urbains, parcs publics, presque inexistants (2 ha)et 200 à 250 ha de zones agricoles menacées plus ou moins directement de disparition car non inscrites comme telles au plan de secteur. On n’oubliera pas de signaler les 12% de territoire situés en zone inondable… "Wavre propose un paysage de vallées intéressantes à protéger" , a insisté Guillaume van der Vaeren. Voilà pour ce qui est du potentiel foncier.

Adoption dans deux ans?

Beaucoup d’autres enseignements sont encore à tirer de ce diagnostic qui pourrait déjà, à lui seul, être inspirant pour le politique. Il est à consulter in extenso sur wavre.be .

La volonté de la majorité de se doter d’un tel outil remonte à juin 2018. Au vu des procédures d’adoption – six étapes dont une enquête publique et l’approbation du ministre wallon compétent –, et si tout se passe bien, le SDC entrera en vigueur au mieux en 2024. Six ans pour accoucher de ce guide pour l’aménagement du territoire, c’est long. Le groupe Écolo, dans l’opposition à Wavre, recommandait à la majorité de s’en pourvoir en 2012, déjà.

Expo jusqu’au 30 avril

L’exposition en cours à l’hôtel de ville se terminera le 30 avril. Les citoyens peuvent émettre des commentaires dans le cahier sur place ou par mail sur sdc@wavre.be . La bourgmestre a d’ailleurs lancé un appel aux citoyens pour qu’ils s’approprient ce SDC et participent aux futurs ateliers prévus par le consultant.

Si des amendements sont apportés suite à ces remarques, le rapport sera représenté au conseil communal en juin pour approbation définitive.