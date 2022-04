Le conseil communal de Wavre plus transparent pour le citoyen

Des caméras au centre

Ainsi, à l’ordre du jour du conseil de ce mardi soir (point 24), les autorités communales annoncent qu’elles ont l’intention d’installer des caméras un peu partout dans le centre-ville.

La note préparatoire précise: "Le carrefour du Fin Bec est un des plus importants de Wavre, et pourtant celui-ci n’est pas encore équipé de caméras de surveillance. Or, de nombreux véhicules empruntent ce carrefour quotidiennement. Des infractions y sont constatées régulièrement (franchissement de feux rouges… ). Certains comportements donnent lieu à des accidents. De plus, lors des recherches d’un véhicule, il serait fort intéressant de savoir dans quelle direction les suspects ont fui. De même, aucune caméra ne couvre actuellement le croisement entre le quai aux Huîtres, la rue Florimont Letroye, l’avenue des Déportés et le Pont Neuf. Pourtant, l’IPES, l’académie de musique et la maison des jeunes se situent à ce carrefour. Le marché s’installe sur le quai aux Huîtres chaque mercredi. C’est donc un lieu de forte fréquentation. Par ailleurs, une seule caméra est située à l’angle de la place Cardinal Mercier, de la rue Charles Sambon et de la rue du Commerce. […] Placer une caméra de l’autre côté de la place permettra d’avoir un angle de vue continuelle sur celle-ci. Enfin, la rue Charles Sambon est une rue piétonne comportant de nombreux restaurants et cafés. Il y a donc beaucoup de passage. Des caméras seraient souhaitables aux divers carrefours afin de reconnaître les auteurs de comportements répressibles, dépôts clandestins, trafics, bagarres…"

15000 € de subside

La note précise que, pour l’installation de ces caméras, la Ville bénéficie d’un subside provincial de 15000 € et qu’un accord de principe avait déjà été donné par le collège et le conseil le 28 avril 2017.

La procédure n’ayant pas abouti, la zone de police a repris ce dossier en 2021 et a relancé la procédure. Sur cette base, ce mardi, les conseillers n’ont plus donc qu’à se prononcer. Bref, voter pour, voter contre ou s’abstenir, voire demander un peu plus de précisions au collège.