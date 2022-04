La charte des libertés de Wavre a célébré ses 800 ans en présence deSeigneur Jean et Dame Alice

Le Jeu de Jean et Alice, organisé tous les cinq ans, rappelle cet événement historique.

Suite à la crise sanitaire, il n’a pas pu avoir lieu en 2022. Il a été reporté d’un an: " Cet événement, on le prépare pendant deux ans. La crise sanitaire a longtemps fait planer un doute sur la possibilité de l’organiser en mai 2022. Des répétitions n’ont pas pu avoir lieu. Nous n’aurions pas été prêts pour le week-end de l’ascension cette année ", signale Frédéric Vaessen, président de VisitWavre, le syndicat d’initiative de la cité du Maca.

Sur le marché

Les autorités wavriennes ont néanmoins de faire la fête ce samedi 23 avril 2022, le jour des 800 ans de la signature de la charte. Pour ce faire, Seigneur Jean, Dame Alice, le Maca, Mardjo, Ménestrel et le maître du jeu, entourés de quelques manants, ont chanté, dansé, répété des textes, dans le centre de Wavre samedi matin.

De quoi rappeler ce fait historique aux chalands du marché du samedi matin et aussi que le Jeu de Jean et Alice aura lieu du mercredi 18 mai au dimanche 23 mai 2023.

La charte a été exposée rue du Commerce samedi: " Nous espérons pouvoir la placer dans le hall de l’hôtel de ville ", poursuit Frédéric Vaessen.

Quelques saltimbanques étaient présents pour chanter, rappeler leur attachement à la ville de Wavre. Ils étaient placés sous la conduite de Manon Lenotte: " Je ne suis pas chef de chœur. J’anime aujourd’hui pour permettre à André Govaerts de se reposer avant le concert de ce soir de La Vielle, chœur qu’il dirige aussi, à la Sucrerie ", explique Manon Lenotte.

4000 spectateurs

Des saltimbanques ont chanté en rue. ©EdA

L’animation dans les rues a été très appréciée par le public: " Il était important de marquer le coup samedi pour cet anniversaire , estime Frédéric Vaessen. Toutes les futures organisations de VisitWavre seront axées sur l’annonce du Jeu de Jean et Alice de 2023. Nous aurons des activités tous les mois. Au mois de mai, nous préparons un gros quiz ".

Le Jeu de Jean et Alise met en scène quelque 500 participants avec danses, textes, chevaux, la présence des trois géants wavriens, Jean, Alice et le Maca. Il attire 4000 spectateurs lors des cinq représentations. La mise en scène a été confiée à Luc Petit: " Ce sera une toute nouvelle mise scène. Luc Petit veut que nous soyons plus mobiles, que l’on bouge plus. Il intègre aussi les technologies nouvelles dans sa mise en scène ", explique Philippe Pierre, que l’on retrouvera parmi les choristes.