Après la décrue et un rapport de stabilité établi par le bureau Origin, la bourgmestre de Wavre, Françoise Pigeolet, avait, en effet, pris, le 28 juillet 2021, un arrêté interdisant l’accès à une partie de l’édifice.

Le revêtement de sol devait donc être refait et une partie des boiseries aussi. Cela a donc été traité en urgence par le collège.

La basilique est de nouveau accessible au public et aux fidèles.

La remise en état de sol vient tout juste d’être provisoirement réceptionnée. " Des dizaines de dalles de sol avaient été cassées ou déboîtées suite aux inondations. Ces dalles ont été réparées ou remplacées par des dalles du même type, en provenance d’une carrière de Mazy, avec l’accord de l’Agence wallonne pour le Patrimoine (AWaP), car la basilique est un édifice classé ", confirme Paul Brasseur, l’échevin des travaux.

88000 € de travaux

Le décompte final s’élève à 88025 euros TVA comprise.

"Ce travail a été exécuté méticuleusement par la société Val-B Concept, qui a déjà effectué un travail similaire à l’église Saint-Jean-Baptiste, il y a peu de temps, poursuit l’échevin des Travaux. Par ailleurs, des sondages ont également été effectués afin de vérifier la nature du sol et sa stabilité. On a aussi profité de ce chantier pour inspecter les canalisations. Dans quelque temps, il ne sera plus possible de distinguer les nouvelles dalles des anciennes."

Une basilique qui reste en piteux état

Mais la basilique est globalement en piteux état. Paul Brasseur ne perd pas ce dossier de vue.

" La rénovation complète de la basilique, notamment la toiture, les vitraux et les parements, ne pourra être réalisée immédiatement, fait savoir Paul Brasseur. Un phasage est malheureusement inévitable au regard des budgets très importants et du plafonnement des subsides régionaux. Cela demandera beaucoup de patience."

En ce qui concerne les boiseries, touchées lors des inondations. Ces travaux de réhabilitation sont en cours. "Les boiseries faisaient l’objet d’un marché public distinct. Pour le moment, les planchers des confessionnaux ont été retirés afin de permettre une bonne ventilation. Et les plinthes seront remises en place après traitement."