Un trentaine de maires étaient présents à Wavre: le Cameroun à la recherche de partenariats, ici et ailleurs

Une trentaine de représentants de ces Communes et Villes unies du Cameroun (CVUC) sont actuellement en Belgique pour rencontrer l’objectif général des JEICOM 21 qui est "de créer un cadre d’opportunités pour le financement des projets communaux ainsi que la valorisation des potentialités des territoires" .

«Le Cameroun est une terre d’opportunités»

Après le Salon des mandataires à Marche-en-Famenne jeudi, la délégation était à Wavre ce vendredi, au palais du gouverneur. Derrière ce projet, on trouve en effet André Flahaut (PS) qui, présent à Yaoundé lors des JEICOM 21, entend aujourd’hui, jeter les bases de partenariats: " À Yaoundé, nous avons semé les graines, aujourd’hui à Wavre, nous allons cueillir les premiers fruits, précise le ministre d’État. J’ai toujours fait de la politique internationale et de la coopération internationale au travers de mes relations avec l’Afrique. Depuis que je suis parlementaire en 2019, j’ai rencontré environ 70 ambassadeurs de façon informelle. C’est comme ça que c’est parti et je suis sûr qu’il y a le potentiel pour créer des partenariats comme Solarly (lire par ailleurs) l’a fait. L’objectif ici est de mettre les représentants camerounais en relation avec des Communes belges mais aussi des entreprises dans le respect de toutes les parties".

Le Cameroun est richement doté en ressources naturelles, mais il lui faut des partenaires pour la transformation des matières premières, par exemple. L’agriculture, la pisciculture, la sylviculture, la digitalisation, la gestion des déchets, la transition… Les opportunités sont multiples: "La convention cadre est établie, maintenant il faut mettre en place des process, indique Serge Ondoua, le représentant du ministre camerounais de la Décentralisation et du Développement local. On cherche maintenant à concrétiser des accords de partenariat. L’État a donné une vision et maintenant c’est aux maires d’assurer la mise en œuvre de cette vision".

"Le Cameroun est une terre d’opportunités, insiste Daniel Evina Abe’e, ambassadeur du Cameroun en Belgique. Il y a déjà beaucoup d’entreprises belges présentes au Cameroun et il faut profiter de la présence de nombreux élus camerounais pour développer les partenariats."

Mercredi, la délégation camerounaise a d’ailleurs noué des contacts très avancés avec la SWDE. Ce samedi, elle doit se rendre à l’abbaye deVillers puis aux facultés de Gembloux, pour développer les possibilités de partenariats en matière de tourismeet d’agronomie.

"L’axe de solidarité entre l’Europe et l’Afrique ne peut pas être négligé et nos partenaires africains ne peuvent pas souffrir de ce qui se passe dans l’est de l’Europe", conclut André Flahaut.

