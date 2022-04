Wavre: les riverains de la future clinique Saint-Pierre perdent une première bataille au Conseil d’État

Cette action dirigée contre la Ville de Wavre visait à suspendre l’adoption du SOL (schéma d’orientation local) ZACC Bouleaux-Louvranges-Nord, approuvé par le ministre wallon de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus, en octobre 2021. Dans la foulée, l’ASBL demandait "l’arrêt de tout acte ou travaux préjudiciables" sur ce terrain, tel que l’abattage de 25 arbres et le défrichage de quatre zones en vue de procéder à des essais de sol, comme le prévoyait le permis d’urbanisme octroyé par la Ville le 17 mars dernier.

Un autre recours en attente

Le Conseil d’État a estimé que l’ASBL ne développe des arguments relatifs à l’urgence que concernant le permis d’urbanisme d’abattre des arbres. Ce n’est donc que cet aspect qui a été analysé. À cet égard, le Conseil d’État relève que les membres fondateurs de l’ASBL "Wavre, notre ville" sont tous domiciliés à proximité de la zone concernée par le SOL et des parcelles sur lesquelles sont situés les 25 arbres dont l’abattage a été autorisé. En d’autres termes, cette action en justice cherche à défendre les intérêts de ces particuliers et non celui – collectif – de l’ASBL. Le Conseil d’État a donc conclu à l’irrecevabilité de cette requête.

Mais tout n’est pas perdu pour les riverains. Un second recours devant le Conseil d’État, en annulation celui-ci, a aussi été introduit par l’ASBL, le 16 janvier 2022. "Les actions juridiques coûtent cher. Nous nous sommes constitués en ASBL mais nous n’avons pas encore d’avocat, explique Vincent Denis, secrétaire de "Wavre, notre ville". Nous gardons bon espoir d’obtenir gain de cause même si l’argument retenu par le Conseil d’État de l’intérêt collectif de l’ASBL risque de revenir sur le tapis. Nous y répondrons."

Bien qu’annoncé, l’abattage des 25 arbres pour réaliser des essais de sol n’a pas encore débuté.