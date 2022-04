Wavre: le Foyer wavrien décroche son permis pour construire à la plaine des Boucliers

Pour le président de la société de logements sociaux, cette issue est tardive, mais on sauve les meubles: "Je me réjouis de la décision du ministre Willy Borsus qui nous octroie ce permis, a réagi Ludovic Duthoit. Celui-ci nous permettra d’accueillir dix-huit familles supplémentaires dans nos logements. Le combat aura été long mais il en valait la peine car plus que jamais, de nombreuses familles ont besoin de ces logements publics. En effet, les différentes crises (Covid, augmentation du coût de l’énergie…) ont fragilisé la situation financière de nombreuses familles wavriennes et wallonnes."

Le temps pressait pour le Foyer wavrien qui risquait de perdre le 1,5million de subsides promis par la Région wallonne sur ce dossier. La validité de la promesse de subsides avait déjà été prorogée par la ministre Valérie De Bue en 2018. Cet argent sera plus que nécessaire pour boucler le budget. En effet, l’actuelle hausse des prix des matériaux de la construction pourrait faire flamber la facture et provoquer une hausse de 25 à 30% de celle-ci. Ce sera le Foyer wavrien qui devra éponger ce surcoût, sur fonds propres ou à crédit.

Un dernier recours des riverains?

Le dossier a traîné près de six années avant l’obtention de ce permis d’urbanisme, le premier ayant reçu un avis défavorable de la fonctionnaire déléguée de la Région en 2018. Après modifications par le Foyer wavrien sur le gabarit et l’implantation du bâtiment à construire, ainsi que sur le statut de la nouvelle voirie, la seconde enquête publique avait encore vu réagir les riverains de la plaine des Boucliers. Ils s’étaient constitués en un collectif qui avait fait état de son opposition au projet lors de l’enquête publique.

"C’est plus particulièrement la crainte de perdre l’espace public vert existant dans ce quartier qui les mobilisait, ajoute le président du Foyer wavrien. Mais nous avons pu les rassurer lors de la dernière réunion de concertation en février 2021. Quelque 30 ares resteront non bâtis et disponibles pour les événements de quartier."

Le permis a été délivré par le ministre de l’Aménagement du territoire à la fin mars. Jusqu’à présent, le collectif des riverains est resté silencieux. Il pourrait encore introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État mais ce dernier ne serait pas suspensif.