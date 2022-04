Yves Ullens et son monumental "Crescend'O" aux enchères d'art contemporain chez Phoenix, à Wavre

" Cette œuvre devait répondre à différents critères, explique Yves Ullens. Elle devait être placée dans un espace de 12x27m, résister aux variations de températures et à l’air conditionné intensif, elle ne pouvait pas peser trop lourd, mais être stable sans qu’on doive forer dans le sol, et être transportable. Bref, une aventure technique un peu folle."

Avant d’être sculpteur, Yves Ullens est avant tout photographe, et comme il le dit lui-même, "traqueur de lumière". "Je suis un hypersensible, une éponge mais une éponge positive car je réagis aux bonnes vibrations et énergies. " Ses clichés forment des tableaux abstraits, dont la couleur est le fil conducteur. Il les réalise selon une technique purement intuitive: "Je choisis un objet lumineux et très coloré, et armé de mon appareil photo numérique, je me laisse aller en tournant autour de l’objet, dans un mouvement relâché. Je fais des centaines de clichés, je balaie l’objet ou le paysage en pause longue et puis je trie. Je fais environ 100000 photos par an et j’en garde 20, qui sont exposées."

La photo utilisée pour réaliser Crescend’O a été prise en Afrique du Sud. L’artiste y a injecté des encres rouge et pourpre: l’une représente le sang, la vie; l’autre, la puissance. C’est donc cette photo abstraite qui a été imprimée sur des panneaux en aluminium traité. Les encres sont infusées directement dans les différentes couches de vernis du panneau, cuit à 200°, créant ainsi un éclat, une profondeur, une résistance et une résolution de couleurs exceptionnelle. Ils ont ensuite été assemblés selon une technique particulière. Un travail long de six mois qui a vu intervenir le savoir-faire et l’ingéniosité de menuisiers, architectes, ingénieurs en stabilité et spécialiste de l’aérospatial.

Estimée entre 50000€ et 70000€, cette œuvre monumentale est mise à prix à 35000€. Elle sera vendue aux enchères sur internet (via Drouot.com ), mais méritait une exposition. Crescend’O est donc à voir du 23 au 26 avril à la salle des ventes Phoenix. Vente le 29 avril.

Exposition à l’hôtel des ventes Phoenix (avenue Edison, 5, à Wavre Nord) les 23, 24, 25 et 26 avril et sur rendez-vous. catherinedessain@hotmail.com, www.phoenix-auction.com