Joueuse de hockey, gardienne au Parc à Auderghem, Cestmira Vesela est aussi architecte au Cerau (Centre d’études et de recherches d’architecture et d’urbanisme). Elle est ravie de travailler sur la transformation du stade Justin Peeters. "Notre principale volonté a été de minimiser la construction de volumes supplémentaires afin de se concentrer sur la rénovation et la mise en valeur de la tribune existante.Nous avons pensé à une transformation écologique et économique" , explique-t-elle.