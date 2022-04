Dix ans plus tard, le projet est sur bel et bien sur les rails. Une aubaine pour le Lara Hockey Club qui va considérablement changer de visage. "Le but n’est pas de faire le concours de celui qui aura le plus grand nombre de membres ou le concours de celui qui deviendra le plus grand club de hockey de Belgique. Ce que nous voulons surtout, c’est répondre à une demande qui est de plus en plus croissante et de se positionner comme club formateur pour les jeunes. Ça, c’est réellement notre ADN."

En plus des deux terrains dont ils disposent déjà, les hockeyeurs du Lara pourront bénéficier du nouveau terrain et des nouvelles infrastructures. Leur club house sera intégré au nouveau bâtiment. "Il fallait être patient , sourit le président du club wavrien. J’ai laissé la main à Éric Matthys qui a négocié ça de main de maître mais le plus important c’est qu’on va pouvoir offrir à nos membres une infrastructure digne de ce nom. Nous allons surtout pouvoir créer une identité au Lara aussi puisque nous avons toujours un peu bricolé et campé." .