6,3 millions pour le nouveau stade régional de hockey

Après avoir été rassuré sur la manière dont le futur terrain de hockey pourrait faire face à de nouvelles inondations, le ministre wallon des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont, était en visite à Wavre, ce mardi, au stade Justin Peeters.

Guidé par une architecte du bureau Cerau, spécialisé dans les infrastructures sportives et missionné pour ce projet de rénovation, le ministre a pu découvrir de quelle manière l’ancien stade de football sera reconverti en stade régional de hockey. "Ma présence est aussi une manière de montrer tout mon soutien à ce projet ambitieux et audacieux qui permettra à Wavre de devenir une ville référence pour le sport de haut niveau en Belgique , s’est réjoui Adrien Dolimont. Localiser ce stade de hockey en Brabant wallon, où l’on compte huit clubs et plus de 7000 affiliés, était une évidence."

Un projet retenu dans le cadre du programme Wallonie Ambitions Or (WAO) qui prévoit d’offrir aux athlètes des conditions d’entraînement optimales pour leur participation aux épreuves internationales, et de permettre à certaines délégations olympiques, lors des JO de Paris de 2024, d’être accueillies en Wallonie.

"Au-delà de l’organisation d’événements nationaux comme les finales du championnat de Belgique ou les matchs de nos équipes nationales filles et garçons, nous avons l’ambition de pouvoir déposer une candidature pour l’organisation des championnats d’Europe en 2025 et pourquoi pas pour la Coupe du Monde 2026 , a annoncé Serge Pilet, CEO de l’ARBH, la fédération belge de hockey. Nous étions l’un des seuls pays à ne disposer que d’infrastructures éphémères pour accueillir les matchs de nos équipes nationales, c’est donc un immense bonheur de voir naître un nouvel écrin où les Red Lions et les Red Panthers continueront à écrire leur légende . "

Un écrin qui nécessitera des investissements d’une valeur de 6368300€ pour lequel la Région interviendra à raison de 3600000€ et la Province via un subside de 800000€. Le solde est réparti entre la Ligue francophone de hockey et le Lara Hockey Club de Wavre, qui se partageront l’occupation du nouveau stade. Si ce n’est l’apport du terrain, l’opération est annoncée blanche pour la Ville de Wavre.

Une rénovation en six axes

Voici ce qui est prévu pour la transformation du stade Justin Peeters…

1. terrain L’aménagement d’un nouveau terrain synthétique bleu "full water based" avec un système d’arrosage dernière génération.

2. Tribune Une extension de la tribune principale à l’avant sur ses deux extrémités afin d’y ajouter 500 places supplémentaires.

3. Isolation L’isolation des espaces chauffés de la tribune par une nouvelle enveloppe extérieure et un habillage isolant sous les gradins.

4. Volumes La création de deux volumes: un sur la façade sud-est du bâtiment tribunes accueillant la salle de fitness de 100m2, des sanitaires au rez-de-chaussée et offrant une terrasse ensoleillée au club house du Lara Hockey Club à l’étage. "Une pièce est aménageable en dortoir pour des stages" , nous précise-t-on. Un autre volume sera construit sur la façade nord-ouest du bâtiment tribunes avec des sanitaires au rez-de-chaussée et une grande terrasse au club house de la fédération, à l’étage.

5. Gradins La construction de nouveaux gradins extérieurs non couverts, soit 1200 places sur un talus formant une ceinture végétale paysagère. Avec possibilité d’étendre l’extension à 2500 places.

6. Extensions La création de zones pouvant accueillir l’ajout de gradins amovibles supplémentaires (4700 places) mais également des pavillons modulaires afin de répondre aux besoins sanitaires et horeca lors de grands événements.

Qu’en est-il de la mobilité?

Au total, ce sont jusqu’à 10000 personnes qui pourront être accueillies dans le stade wavrien. Se pose évidemment la question de la mobilité car il est évident que le nombre de places de parking ne suffira pas. "Toute une étude de mobilité a été réalisée afin qu’il n’y ait aucun problème, tente de rassurer Luc Gillard, échevin de l’Environnement. Nous avons prévu de travailler avec des navettes et des parkings de délestage dans le zoning Nord de Wavre. Le quartier sera fermé avec seulement un accès pour les riverains."

Et le président du Lara Hockey Club, Philippe Van Erkel, de conclure: "Seule une dizaine de matchs de cette ampleur sont organisés par an et souvent, ils ont lieu en été, quand il y a moins de monde.Quand il y avait le championnat de foot, c’était plutôt tous les quinze jours…"

Les travaux de rénovation devraient débuter en septembre, après les congés du bâtiment et être terminés en mai 2023. "Ce serait magnifique , souffle Serge Pilet. Cela nous permettrait d’accueillir la Hollande et l’Australie, deux immenses nations du hockey."

La concrétisation de ce projet est en tout cas une immense opportunité pour le hockey belge dont l’évolution ne cesse de croître depuis les résultats époustouflants des équipes nationales belges, dont ceux des Red Lions, champions d’Europe, du monde et champions olympique à Tokyo cet été.