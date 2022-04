Congo: le kiné wavrien du TPMazembe, Jonathan Claus, menacé d’expulsion

Arrêté par les autorités, il est actuellement en garde à vue et serait menacé d’expulsion par les agents de la Direction générale de migration (DGM). Révoltés, les supporters du club entendent organiser une marche de protestation ce dimanche. Ils ont envoyé un courrier aux autorités pour obtenir le feu vert. Ce mouvement "partira de toutes les communes de Lubumbashi pour converger vers la Direction provinciale de la DGM"

Les fans du TP Mazembe "sont indignés par l’arrestation et les menaces d’expulsion du kinésithérapeute du club, Jonathan Claus pour avoir demandé de tamponner le cachet d’entrée sur une page qui avait encore de l’espace et épargner la page vierge d’un passeport tendant vers les dernières pages. Toute conciliation entre M. Claus et les agents de la DGM s’est soldée par un échec alors qu’un échange aussi banal ne peut en aucun cas aboutir à un processus d’expulsion."

Les fans sont préoccupés par le sort du Brabançon wallon mais aussi de leur équipe. "Si le renvoi de son kinésithérapeute se confirme en Belgique alors qu’il est en séjour régulier au pays, le TP Mazembe sera privé d’une assistance médicale importante pour la récupération au plus vite des joueurs blessés pour les prochaines compétitions de la CAF où le club est engagé."

Selon le journaliste local Patrick Lumbala, "des sources à la DGM évoquent la non actualisation de ses papiers qui aurait entraîné ipso facto un séjour irrégulier".