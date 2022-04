Quarante chiens ont participé à la chasse… à l’os à Wavre

Les départs s’effectuaient entre 14h et 17h et étaient espacés chaque fois de cinq minutes pour que les participants ne se bousculent pas sur le parcours. "Nous avons eu entre vingt-cinq et trente départs et environ une quarantaine de chiens, certaines familles étant venues avec plusieurs chiens. Nous sommes très contents du succès de cette organisation. Nous avions déjà fait le même type de manifestation en 2012, à l’époque pour Sans Collier. Je suis moi-même famille d’accueil pour HumAnima. J’accueille des lapins qui sont abandonnés" , explique encore Vincent Defoirdt.

HumAnima prend en charge des animaux en détresse, qu’il s’agisse d’animaux errants, abandonnés, maltraités ou saisis. L’ASBL soigne les animaux, les identifie, les stérilise et les met en confiance. Ils sont ensuite proposés à l’adoption à leur rythme, lorsque le moment est venu.

HumAnima privilégie actuellement la vie en famille d’accueil. "Nous sommes à la recherche d'un local dans le Brabant wallon. Actuellement, nous n’avons pas de refuge. Tous nos animaux, chiens, chats et lapins se trouvent en familles d’accueil" , indiquent les responsables.

À l’issue de la balade canine, chacun pouvait se désaltérer, poilu ou non.