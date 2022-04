Le Monsieur Mobilité de GSK rêve de 30% de travailleurs sans voiture

Patrick Vlasselaer occupe la fonction de mobility manager chez GSK. Sa préoccupation quotidienne est donc de mettre des bâtons dans les roues au "tout à la voiture" et de favoriser l’usage d’autres moyens de transport, dans et en dehors des sites de Wavre Nord (55 ha) mais aussi de Rixensart et de Gembloux.

"Pour GSK, parvenir à diminuer le nombre de travailleurs qui viennent en voiture au travail est important, notamment au niveau sociétal, d’autant plus que GSK est une entreprise qui fait la promotion de la santé. Promouvoir la mobilité active, c’est promouvoir le sport et donc c’est aussi positif pour la santé des travailleurs."

Alors que son parc compte quelque 2000 véhicules de société – dont une moitié rechargeables–, la multinationale occupe chaque jour 6000 travailleurs à Wavre, 3000 à Rixensart et 70 à Gembloux. Parmi eux, 13% font du covoiturage; 2% du vélo, 4% empruntent les transports publics, et 80% prennent leur voiture (chiffres 2021).

"Dans mon optique, ce qui est important, c’est d’offrir un panel de possibilités alternatives. Plus il y en a, mieux ça vaut, car chaque profil de travailleur est différent, et qu’il n’y a pas un modèle qui peut coller à tous. L’âge, la situation familiale, l’ampleur des trajets, la condition physique, les horaires de travail, la fonction… sont autant de facteurs susceptibles de motiver le choix du moyen de transport du travailleur. Plus on propose des choix, plus on a de chance de convaincre", explique Patrick Vlasselaer qui ajoute qu’on peut aussi changer de mode déplacement en fonction des saisons.

"Mon rêveserait d’arriver à 75% voire 70% de travailleurs automobilistes. Pas impossible. En réalité, à la belle saison, c’est probable que ce soit déjà le cas. Mais il faudrait parvenir à ça toute l’année."

Au rang des outils et incitants mis en place par GSK, outre les primes et indemnités, il existe, par exemple, une navette qui rallie les gares d’Ottignies, Genval et Wavre. "Nous avons aussi une plateforme pour le covoiturage sur laquelle plus de 1600 collègues sont inscrits. Pour les cadres, il existe un plan flex qui les autorise à consacrer une partie de leur 13emois (en brut) à l’achat d’un vélo, par exemple. Par ailleurs, nous proposons aussi d’essayer un vélo électrique durant deux semaines. Enfin, le télétravail a également changé la donne depuis deux ans. Mais toutes les solutions ne viendront pas de nous, ajoute Patrick Vlasselaer qui salue les efforts mis en place par le TEC depuis deux ans afin de rallier les gares et le zoning nord de Wavre. Pour favoriser les deux roues, nous espérons voir se concrétiser les projets d’aménagement d’une autoroute cyclable."