Coordinateur de mobilité: un métier qui a le vent en poupe

L’Union wallonne des entreprises (UWE) entend, par la remise de ce prix, promouvoir une fonction encore assez peu répandue. La preuve, seules cinq entreprises avaient posé leur candidature, dont quatre basées en région liégeoise.

"Si l’on a eu peu de candidats, c’est lié à la définition du mobility manager , explique Béatrice Schobbens, de la cellule mobilité de l’UWE. Le coordinateur de mobilité doit, en tout cas, être un point de contact permanent pour tous les modes de transport de l’entreprise. Or, cela reste encore rare. C’est plus souvent un employé ayant déjà plusieurs casquettes qui endosse cette responsabilité supplémentaire. Parfois, la mission est externalisée et confiée à une société de consultance, comme c’était le cas chez GSK pendant des années.

Pour notre concours, l’une des conditions de participation est de compter au moins 100 travailleurs. Car, plus l’entreprise est importante, plus cette fonction est intéressante à mettre en place."

Selon les derniers chiffres disponibles au SPF Mobilité (2017), cela représente 15% des entreprises en Wallonie, et 20% en Brabant wallon. La moyenne belge, elle, est à 18%. Si on pondère ces chiffres par le nombre de travailleurs, cela donne 24% pour la Wallonie alors qu’en Brabant wallon, 50% des travailleurs sont employés par une entreprise dotée d’un coordinateur mobilité. Logiquement, GSK et ses quelque 10000 travailleurs pousse énormément ce pourcentage vers le haut.

Outre les préoccupations environnementales de plus en plus fortes, l’actuelle hausse des prix du carburant pourrait venir donner un sacré coup de pouce à cette fonction de coordinateur mobilité. Covoiturage, transports publics et vélo apparaissent plus que jamais comme des potentielles roues de secours pour les travailleurs.