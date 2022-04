Après deux années marquées par la pandémie et des fermetures et ouvertures conditionnées par les décisions gouvernementales, le parc d’attractions le plus nature de la région a rouvert ses portes à la mi-mars, soit un peu plus tôt que les autres années. "Ça n’a pas marché très fort jusqu’à présent car la météo n’a pas été notre alliée, mais cette deuxième semaine de vacances de Pâques nous redonne le sourire" , explique Yannick Visart désormais seul aux commandes de l’Aventure Parc, après le départ de son frère Brice vers d’autres horizons professionnels.

Pour rappel, l’Aventure Parc est né en 2004, sous l’impulsion des parents de Yannick et Brice, Manoël et Muriel Visart. Encouragés par leurs enfants qui voyaient se dessiner un magnifique terrain de jeux dans les arbres où ils avaient grandi, les parents ont dédié 6 des 25 hectares du domaine familial à ce parc d’attractions.

"Je pense qu’on a atteint un plafond au niveau de notre capacité d’accueil, on sature un peu au niveau de la place , indique Yannick Visart. Si on veut garder l’esprit familial et le cachet nature de notre domaine, on ne cherchera pas à attirer plus de monde. Il faut aussi penser au parking notamment. On peut accueillir maximum 600 personnes par jour. Mais actuellement, certains jours, on est plutôt à 50 personnes…"

L’une des leçons tirées de la crise sanitaire concerne précisément l’accueil des visiteurs et la planification des arrivées. Désormais, les réservations sont obligatoires ou du moins très vivement conseillées. "On limite le nombre de visiteurs par tranche d’une demi-heure depuis le Covid. On prend environ 35 adultes et 15 enfants. Ça permet à chacun de faire son parcours tranquillement, sans se sentir oppressé ou stressé par les suivants, et ça permet aussi de bien encadrer les aventuriers" , poursuit Yannick Visart qui arpente le domaine sans discontinuer du matin au soir, à l’écoute de la quinzaine de salariés et de ses 15 à 20 saisonniers.

Comme le veut la tradition, le parc a profité de la basse saison pour préparer une nouveauté. C’est ainsi que la Fun Kids a vu le jour, à 10 m de hauteur. Cette attraction remplace les vastes filets anciens peu praticables par des plus petits avec des jeux comme du foot.

S’il n’est pas tout à fait nouveau, le laser game construit entièrement en bois, est néanmoins très récent. Installé en 2020 durant la fermeture Covid, il a pris la place du terrain de tennis de la propriété parentale. "Notre équipe a fait le boulot sur base des plans dessinés par des spécialistes du laser . La forteresse n’a pas une grande superficie au sol mais elle est très ludique car on a travaillé sur des niveaux différents."

En 2021, 76000 visiteurs ont fait le détour par les arbres du bois de la famille Visart, soit 10% de plus qu’en 2019, avant le Covid.

Aventure Parc Wavre, rue Sainte-Anne, 152 (010223387, www.aventureparc.be).