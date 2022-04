SAINTES: Danniau, Kongo-Mboka, Sall, Nizot, Benallal, Khamouss (66' Kamil), Chaudoir, Laachach, Aumento (45'Alhassane), Khalili, N’Gouano.

LA HULPE: Karim, Wiame, Vandenplas (63' Depicker), Pilotte, Lambert, Saadi, Clément, Seck, Guerrera, Lama Kunga (45'Questel), Nolet.

Saintes finit sa saison sur une belle note et cette victoire méritée face à La Hulpe selon Dorian Nizot. " On avait à cœur de bien finir l’année, le but tôt dans la rencontre nous a permis de bien gérer le match. "

Du côté de La Hulpe, Stéphane Vandorpe manifestait quelques regrets à l’issue de la rencontre. " Un vrai match de fin de saison, les deux équipes n’avaient plus rien à perdre. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Malheureusement durant nos temps forts, nous n’avons pas pu être efficaces. Le point aurait été mérité. "

W-Limal – Orp-Nod. 9-1

Buts: Delitte (4x), Ballieux J. (2x), Gabriel De Melo, Moermans, Schildermans, Lisman.

WAVRE-LIMAL: Wiame, Moermans, Ballieux T., Schildermans, Delitte, Nicaise, Lucas, Gabriel de Melo, Lucas I. (64' Contempre), Dickinson (77' Michiels), Ballieux T.

ORP: Kalle, Lisman, Mbiye, Drouvin, Mailleux, Courtejoie, Nelis (46' Lartillier), Hagnoul, Reda, Poufong (80' Wilquet)

Large victoire pour Wavre-Limal qui clôture sa saison en roue libre et qui aura pris du bon temps ce dimanche après-midi, à l’image de son coach, Ronald Michiels, qui se sera offert du temps de jeu en montant pour le dernier quart d’heure.

Du côté d’Orp, il est grand temps que la saison se termine, à en croire Bruno Bernaerts. " Ce fut un off day total, nous sommes passés totalement à côté de notre sujet. Il va falloir remettre certaines choses en place au sein du comité, tout cela manque d’ordre et de clarté. Il était temps que la saison se termine pour tout le monde ."

Ophain A – Rixensart A1-1

Buts: Crauwels (1-0, 37'), Meys (1-1, 40')

OPHAIN: Serez, Aragon (62' Bonanno), Barbieux (62' Bourgeois), Matondo, Crauwels, Colla, Vander Auwera, Flament, Resmond, Molinaro (90' Bourguignon), Boets (70' Amunga).

RIXENSART: Renard, Fita, Engels, Stampa, Aramian H. (80' Corten M.), Marchant, Meys (62' Magnus), Chiera, Ernotte, Corten, Aramian N.

Match sans enjeu du côté d’Ophain-Rixensart, avec un partage qui convenait à tout le monde, selon Romuald Lecocq. " On a bien vu qu’il n’y avait plus d’enjeu, on a joué pour jouer. Il n’y a pas grand-chose à dire de plus. "

Le coach rixensartois, Giunta n’allait pas dans le même sens. " Cela fait quelques semaines qu’on profite de ces matchs sans enjeu pour faire évoluer nos jeunes et préparer la saison à venir. C’était certes un match de fin de saison, mais du coup c’était une rencontre utile, que nous aurions pu ou dû remporter. "

Stockel – Mt-St-Guib. 5-2

Buts: Maniet (1-1, 18'), Verniest (1-2, 30')

STOCKEL: Neyens, Penné, Kiwa, Ouomar, Dierckx, Hermus, Saqui, Wagner, Tonye, Imich, Ouali

MONT-SAINT-GUIBERT: Piras, Klein (46' Genicot) Libbrecht, Huet, Detry, Verniest, Maniet, Heymans, Goffette (45' Demiddeleer), Tabourdon, Paccagnini (75' Zeroual)

Pas de miracle pour Mont-Saint-Guibert qui s’est incliné dans le match de la dernière chance et qui descend donc en P3, comme le regrettait Patrick Longfils.

" Malgré une très bonne première mi-temps, nous nous sommes tués nous-mêmes. On a galvaudé énormément d’occasions, dont un pénalty. Après cela, on encaisse et on laisse nos adversaires prendre le dessus. C’est la dure réalité du foot. "

L.-Ohain-Mt-St-André 4-0

Buts: Tonneau (1-0, 12' et 3-0, 61'), Dewitte, (2-0, 29'), Corbiau (4-0, 69')

LASNE-OHAIN: Zimmermann, Meert, Herkt, Tonneau (65' Hootelé), De Hennin (70' Berger), Dewitte, Duchene, Ismail (65' Corbiau), Rossolino (70' El Filali)

MONT-SAINT-ANDRE: Jaumotte, Dethinne (58' Galle), Delcroix, Richard, Campers, Guillaume, Deldicq, Dethinne (78' Mathieu), Perez, Gaubert, Spletinckx.

Une dernière victoire de la saison pour Lasne-Ohain, qui n’aura pas fait de cadeau à Mont-Saint-André pour son dernier match en P2 avant la descente vers la P3.

Braine B – Villers 2-2

Buts: Oliveira (0-1, 15'), Lebrun (0-2, 51'), Derwa (1-2, 92'), Berghmans (2-2, 94')

BRAINE B: Berghmans, Baelongandi, Desberg (69' Liégeois), Derwa, Duga (90' Nilson), Champagne (62' Sylla), Esposito, Desmet (78' Machado), Destain, Merchier, De Clercq.

VILLERS-LA-VILLE: Van Wemmel, Tabard, Gonzalez, Oliveira, Van Roy, Lebrun, Pinto, Mbala, Nachtergaele, Remue, Vandamme.

Après avoir mené 0-2 jusqu'aux arrêts de jeu, les Villersois ont concédé un partage, comme le regrettait le coach Balan, qui pointait du doigt l’arbitrage.

" Braine aurait mérité de mener à la mi-temps. Notre avantage n’était pas vraiment mérité. Mais vu la seconde période, nous aurions mérité la victoire. Braine a fait un excellent match également. Je dois tout de même signaler que nous avons été arbitrés par un phénomène. Nous avons joué en deuxième période de plus de 58 minutes, je n’ai jamais vu cela en quarante ans de football. "

Dans le chef des Brainois, on se félicitait du jusqu’au-boutisme des troupes.

" Il y a eu énormément d’arrêts de jeu durant la rencontre, et il est vrai que douze minutes étaient peut-être un peu de trop. Huit minutes auraient été davantage justifiées. Mais quand on mène et que l’on fait tout pour gagner du temps, c’est ce qui peut arriver. Dans l’ensemble du match, on aurait mérité la victoire. On arrache ce partage, fêté comme une victoire, surtout que c’est notre gardien qui égalise. Je suis très fier du groupe et du visage affiché. "

Auderghem – Waterloo1-2

Buts: Lupumba (0-1, 11'), Ceusters (40', 0-2), Martinez (1-2)

AUDERGHEM: Lauria, Sellekaerts, Martinez, Beenkens, Pietrons, Patesson, Duquene, Gengoux, Hasevoet, Karera, Challal (78' Duchenne).

WATERLOO: Clercq, Rodriguez-Calvo, Bodart, Sarango Garcia, Voets, Ceusters (61' Barrias Dos Santos), Ferreiro, Lupumba, Dassy (61' Falone), Gruslet (61' Guelmani), Mendonça (61' Boudersa)

Laurent Dricot, coach waterlootois, se satisfaisait de la première heure de match.

" Nous avions de très bonnes intentions en première période, on a dominé le match de la tête et des épaules, mais une fois l’heure de jeu, nous avons baissé en intensité. Plusieurs changements ont été effectués dans l’idée de préparer le tour final, et ces changements de système et de joueurs ont eu une incidence sur notre jeu. "

Chastre – Perwez4-2

Buts: Bilstein (0-1, 24' et 3-2, 82'), Engels (1-1, 42'), Kuci (2-1, 52', 3-1, 64' et 4-2, 88')

CHASTRE: Faidherbe, Boudlal (52' wacouboue), Franssen, Mouton, Niangbo, Kuci, Hendrickx (52' Selemani), Van Den Berg (70' Vanluyten), Lambert, Engels (66’Frys), Gonzalez.

PERWEZ: Pletinckx, Leblois, Relecom, Gérodez, Baliñas Landin, Bilstein, Vandiepenbeek (53' Loureiro), Pierquin, Martins Loureiro, Larotonda, Porton (53' Bertrand).

Hassan Riani se satisfaisait de cette victoire, certes qui ne compte pas pour grand-chose, mais qui dans les faits reste une belle victoire dans l’optique du tour final.

" Ce fut match de fin de saison, on a été dominé durant la première demi-heure, mais on a su relever la tête et prendre logiquement le dessus lors de la seconde période. C’est de bon augure pour le tour final. "

Du côté de Perwez, la défaite de ce dimanche sera certainement à mettre sur le compte de la décompression après le titre décroché il y a une dizaine de jours.