La culture reprend des couleurs dans les salles de Wavre et Louvain-la-Neuve

Patrick de Longrée, vous sortez d’une période très compliquée pour les deux salles que vous gérez, mais la reprise est forte. Ça vous étonne?

Cela m’étonne un peu, mais surtout ça me rassure. De mars à fin juin, à La Sucrerie, nous avons enregistré déjà 16000 réservations pour nos spectacles. On a l’impression que les gens ont assez vite oublié le Covid et qu’ils ont très envie de sortir. Le démarrage de la Sucrerie a lieu avec deux ans de retard, mais ça démarre bien.

C’est la même chose à l’Aula Magna?

C’est un peu plus lent parce que la salle est plus grande, il y a 1100 places assises à l’Aula Magna et 850 à la Sucrerie. Cela signifie qu’on y accueille beaucoup de grosses tournées françaises, des Michel Leeb, Booder, Arnaud Ducret, et autres. Une quinzaine de dates sont fixées et d’autres sont annoncées, mais il faut un peu plus de temps.

Pas de saison et pas de subsides

Contrairement à ce que fait un centre culturel, vous êtes un opérateur indépendant, et vous n’avez pas de «saison». C’est assez confortable en ces temps incertains, non?

C’est vrai, c’est plus souple mais dans un centre culturel, l’équipe de la programmation conçoit sa saison en février-mars de l’année précédente, publie un programme et puis, plus rien ne bouge. On adresse son fascicule aux abonnés et aux gens du coin, et on remplit la salle. Je schématise, mais en gros, c’est ça.

Nous, au contraire, nous n’avons pas de saison et ne proposons donc pas d’abonnements. Du coup, nous devons communiquer beaucoup et en permanence. Et nous demandons au public de nous suivre en permanence aussi, via les réseaux sociaux et la newsletter par exemple, car la programmation varie et s’enrichit tout au long de l’année. Cela demande un peu plus de réactivité de la part du public.

Comment faites-vous pour vivre sans subsides?

À la Sucrerie, nous sommes une équipe de sept personnes, et à l’Aula Magna, nous sommes huit. Ces travailleurs sont payés sur les rentrées de la billetterie. Nous développons aussi des partenariats avec des opérateurs extérieurs, comme très récemment, la Ligue d’impro ou le Festival Anima, ou encore le festival du film d’aventure «Into the Wild».

«Une dynamique différente d’un centre culturel, mais un modèle que je défends depuis vingt ans»

Ce que vous exposez ici reçoit un écho particulier à l’heure où le débat fait rage autour du Centre culturel de Braine-l’Alleud que la Commune a décidé de ne plus subsidier. Elle lui reproche une certaine opacité dans la gestion des fonds octroyés (NDLR: le parquet a ouvert une instruction à ce sujet). À Wavre, la majorité a choisi de faire de la Sucrerie un lieu polyvalent mais pas un centre culturel. Cela signifie-t-il qu’un modèle de gestion privé est meilleur ou plus adapté?

Je pense que la dynamique d’un centre culturel est différente de celle d’une salle comme la Sucrerie. Il y a du bon aussi dans l’esprit d’un centre culturel. Mais c’est effectivement étonnant que nous nous en sortions sans cette manne céleste, sans même un centime de subsides en réalité.

C’est le modèle que je défends à l’Aula Magna depuis vingt ans. Et ça marche! C’est aussi la raison pour laquelle la Ville de Wavre a fait le choix de ne pas demander la reconnaissance de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la Sucrerie. J’ajouterais que le modèle idéal pour moi est celui d’une salle comme Wolubilis à Woluwe-Saint-Lambert, dont l’équipe travaille main dans la main avec le centre culturel et partage les lieux.

Beaucoup d’écoles et de compagnies d’amateurs à La Sucrerie

En parlant de complémentarité, comment allez-vous positionner la Sucrerie, côté programmation, par rapport à l’Aula Magna, à l’avenir?

Nous allons travailler quelques friches que nous avons identifiées. Il y a les grands concerts pop-rock que nous pouvons accueillir dans une salle un peu plus grande que la ferme de Biéreau, qui dispose de 600 places debout; il y a aussi le théâtre parisien d’accueil, type théâtre de boulevard avec des grandes têtes d’affiche; des activités plus locales comme le cycle Exploration du monde qui remplit bien notre salle de cinéma de 250 places et dont 85% du public vient de Wavre; et côté local, beaucoup d’écoles de danse de la région nous sollicitent – on a six spectacles de danse en mai –, mais aussi des spectacles de l’académie de Wavre, ou des Kiwanis et du Rotary. Parmi les associations et les troupes amateurs etc., certains nous ont rejoints comme le Rideau vert et la Chrysalide, et ça a fonctionné. Ceux-là ont compris qu’en faisant grandir un peu leur projet, c’était possible de venir à la Sucrerie. Avec le Covid, nous avons un peu laissé tomber ce chantier-là, mais on va le retravailler.