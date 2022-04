Wavre: le sport comme vecteur de lien social pour les enfants ukrainiens

Particularité de ces vacances: quatre jeunes Ukrainiens, ayant entre 7 et 9 ans, ont rejoint les buts. C’est à l’initiative de Dimitri Francis, directeur du CFS, que le projet a vu le jour, et les Communes et les CPAS (qui s’occupent de la partie logistique) ont suivi.

Football donc, mais aussi hip-hop, gymnastique, baby multisports, musique, etc.: l’éventail des activités proposées par le CFS est large. Et Wavre n’est pas la seule ville du Brabant wallon à accueillir ces semaines sportives: à Ottignies et à Walhain, des activités sont également proposées aux enfants. Les stages ont lieu durant les deux semaines des vacances de printemps. Le montant de la participation oscille entre85€ et 195€, mais ces stages sont"bien entendu offerts"aux réfugiés ukrainiens, précise Dimitri Francis.

Un «vecteur de sociabilisation»

"La question s’est posée de proposer des stages réservés aux seuls Ukrainiens", poursuit le directeur du CFS, mais ceux-ci ont finalement rejoint des groupes déjà existants, le sport étant perçu comme un"vecteur de sociabilisation". Cela tombe à point nommé: les enfants feront leur rentrée dans une école belge le 19 avril.

Dans le cadre scolaire, la langue posera bien sûr quelques problèmes puisque les jeunes réfugiés ne parlent encore ni français ni anglais,"maispour jouer au foot, ce n’est pas grave", sourit Lucas, 7 ans, présent au stage à leurs côtés.

Au-delà du sport en tant quel tel, c’est donc à la question de l’intégration, de la création de lien social que Dimitri Francis et son équipe s’attaquent.

Les propositions du CFS ne se limitent d’ailleurs pas aux stages proposés durant les périodes de vacances: les Ukrainiens peuvent également se joindre aux activités extrascolaires organisées par l’association, comme le cours de gymnastique dispensé tous les mercredis après-midi à Ottignies, que deux enfants ukrainiens fréquentent déjà.

En plus des stages proposés en Brabant wallon, d’autres sont organisés en région bruxelloise et en province de Liège. Pour l’ensemble de ces trois zones, 30 jeunes Ukrainiens participent actuellement aux activités sportives et culturelles du CFS.

Pour ce qui est de l’encadrement, une cinquantaine de moniteurs gèrent les différentes activités. Certains sont employés, d’autres, notamment des étudiants et des professeurs, travaillent sous convention bénévole.