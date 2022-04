Jacques Van den Bosch est le nouveau président au Conseil Noble du Brabant wallon

On s’attendait à ce que Daniel Haulotte, grand maître de la confrérie du Stofé de Wavre, succède à Ivan Moens, de la confrérie du cochon Piétrain, à la présidence du Conseil Noble. Raté!"Je porte déjà,explique Daniel Haulotte,suffisamment de casquettes, et j’ai préféré céder la place à Jacques Van den Bosch, mais bien entendu, je reste présent au bureau du Conseil Noble, et Jacques sait qu’il peut compter sur moi."

Dans son discours, le nouveau président, qui était chevalier de la confrérie du Stofé de Wavre depuis sept ans, a mis l’accent sur la relance des confréries et des marchés en 2022."Durant deux ans,précise Jacques Van den Bosch,la crise sanitaire nous a obligés de supprimer quatre-vingt-cinq pour cent des chapitres de nos confréries. Ce fut un coup dur, mais nous espérons que c’est du passé et désirons ardemment de revoir six ou sept confréries dans les grands marchés de notre région. Mon objectif sera aussi que les confréries respectent les règles des ASBL. Et puis, avec le retour à la normale des activités, nous espérons queBrabant wallon en fêtepuisse être réorganisé. Nous poursuivrons notre mission d’ambassadeur des saveurs du Brabant wallon."

Le nouveau président n’a pas manqué de remercier Jérôme Moens, l’ancien secrétaire, qui fit un remarquable travail au sein du précédent bureau. Place donc à un nouveau bureau. Il est désormais constitué du président Jacques Van den Bosch (Stofé de Wavre), du vice-président Luc Haulotte (Hostieux Moines de Villers-la-Ville), de la secrétaire Jacqueline Guiot (Blancs Gillets Mougneux d’Hatches de Grez-Doiceau), du trésorier Marc Vienne (Crastofé d’Ittre) et de l’administrateur Daniel Haulotte (Stofé de Wavre).