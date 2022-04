Parce qu’au hasard des rencontres, j’ai croisé le directeur d’un magnifique outil qui s’appelle La Sucrerie. Nous nous connaissons bien et Patrick De Longrée s’est montré accueillant pour la Ligue d’impro. Cette salle nous permet aussi de renouer avec la formule idéale du «4faces» pour l’impro. C’est génial.

Vous envisagez le déménagement de la Ligue d’impro dans la durée?

C’est un peu tôt pour le dire mais si le public suit et que Wavre nous accueille dans de bonnes conditions, il en est question, oui.

Le public du Théâtre Marni va-t-il vous suivre?

A priori, il y a une grosse partie qui nous suit. Les Ixellois nous sont fidèles. Wavre, c’est à 20 minutes, et pas de souci de parking. Ce n’est pas pire que la place Flagey! Et puis, nous espérons aussi attirer un public du BW.

«Le retour de quelques dinosaures»

Vous êtes fidèle à la Ligue d’impro depuis plus de 20 ans. Mais il y a aussi des comédiens arrivés plus fraîchement…

En fait, les entraînements n’ont jamais cessé, ce sont des ateliers et quelques jeunes pousses y font leur place. Et puis il y a des comédiens plus âgés qui, comme moi, ont d’autres occupations. Certains dinosaures sont revenus pour ces matches, car ils adorent ça. Il y aura des pointures comme Gudule, Jean-Marc Cuvelier, Xavier Percy, Nicolas Buysse… Et personnellement, j’en crèverais de ne pas pouvoir y être. Je voulais à tout prix faire partie de ce spectacle.

Comment faire comprendre à un néophyte ce qu’est un match d’impro?

L’impro est au théâtre ce que le MMA est au judo, c’est-à-dire qu’il y a quelques règles mais que tous les coups sont permis, ou presque. Vous ne savez pas ce que vous allez voir? Ça tombe bien, les comédiens ne savent pas non plus ce qu’ils vont vous jouer. L’impro, c’est du cirque d’esprit sans filet. Même quand c’est mauvais, ça reste spectaculaire.

Quels sont les éléments qui rapprochent le match d’impro du sport?

On est sur une patinoire. Il y a deux équipes, des supporters, et le public. Il y a aussi des fautes qui sont sifflées par l’arbitre en cas de non-respect de celles-ci, par exemple, la rudesse excessive, le retard de jeu, le cabotinage, la sortie de thème… Trois fautes et c’est l’exclusion.

Vous jouerez dans quelle équipe?

Je suis avec les Rouges. Je joue le 2, le 10, et peut-être le 16 avril… pour la finale! Je veux absolument la jouer!

Il y aura un mercato entre la demi-finale et la finale. Je m’arrangerai pour changer d’équipe si nécessaire…

C’est autorisé ça?

Non, sauf si un joueur est blessé ou… empoisonné. J’ai des amis russes (rires).

Est-ce que ce jeu n’oblige pas un peu les comédiens à ravaler leur ego au profit de leur équipe?

En fait, chacun essaie d’entrer dans la lumière à un moment, et les ego se percutent… Mais parfois on tombe de très haut, parce qu’on croit qu’on a été bon mais que le public n’est pas du même avis. Et surtout, tous, absolument tous, on a peur! Peur de mal faire, de ne pas avoir le bon ton, la bonne réplique… parce que c’est vraiment un exercice sans filet.