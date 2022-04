Le championnat de la Ligue d’impro a choisi Wavre pour son grand retour

Contrairement à la disposition habituelle d’un théâtre, pour un match d’impro, la scène appelée "patinoire" est centrale, comme si on était au milieu d’un stade de hockey sur glace. Cette configuration particulière a obligé les organisateurs à réduire la capacité de la salle à 440 places par soirée.

Et ça commence fort dèsce samedi 2 avril dès 20h, avec le match des Étoiles. Un match au cours duquel s’affrontent les étoiles des étoiles de la Ligue d’impro.

Il s’agit de l’ouverture de la saison, qui se déroule lors d’un match hors championnat et surtout hors normes. Le lendemain,dimanche 3 avril,l’équipe des Bleus, en tête du classement à la fin de la saison dernière, affrontera la lanterne rouge, les Jaunes, au cours d’une première demi-finale.Le dimanche 10 avril à 20haura lieu l’autre demi-finale, entre les Verts et les Rouges qui ont terminé le championnat à la 2place et à la 3place, à égalité de points. Enfin, la finale est programmée lesamedi 16 avril à 20h, toujours à la Sucrerie.

Outre ces quatre matches d’impro classique, la ligue a programmé un master d’impro,le samedi 9 avril à 20h. Ici, ce sont quatre équipes de deux improvisateurs – un homme et une femme – qui s’affronteront. Plus rapide et plus stressant qu’un match classique, cet exercice est absolument redoutable pour les équipiers et délicieux pour le public.

Réservations sur www.lasucreriewavre.be