Wavre : Yrlande Haquenne (llon Saint Jacques) remporte le 42e Trophée Michel Servet

En général, dans la restauration, on salue toujours le savoir-faire du chef qui est derrière les fourneaux et très rarement le service du personnel de salle qui doit aussi posséder le savoir-faire et maîtriser aussi le "savoir-être" même si l’accueil chaleureux n’est qu’une toute petite facette des métiers de salle. Il y a en effet derrière cela un tas de compétences et de connaissances qui sont nécessaires pour que le client vive une expérience culinaire digne de son addition, tout cela dans l’esprit du maître Escoffier, qui a fixé les règles du service à la française.

Sept épreuves

Pour cette 42eédition, neuf candidats – cinq Français et quatre Belges – ont donc pris part aux sept épreuves du concours.

La première épreuve est une épreuve écrite avec 50questions qui touchent aussi bien à l’histoire de la gastronomie qu’aux grands plats classiques et aux produits. La deuxième concerne la connaissance des produits. Les participants doivent reconnaître à l’œil et au nez des liqueurs, des épices, des fromages d’appellation et des fruits de mer. Viennent ensuite les épreuves pratiques, devant un jury. La première est un grand classique du service en salle, que très peu de restaurants proposent encore à leur carte. Il s’agit du steak au poivre flambé en salle et servi à l’assiette. La seconde épreuve pratique est aussi un grand classique: la découpe du saumon fumé et son service en salle.

«Le daïquiri, c’est facile»

Dans la foulée, les participants ont dû réaliser un cocktail classique tiré au sort dans une liste de six. Une épreuve pas si évidente que cela. " J’ai tiré le daïquiri, raconte Loïc Schmetz, de l’École hôtelière provinciale de Namur.Je connaissais tous les ingrédients de la recette. Ce cocktail est un grand classique. C’était facile. Par contre, je me suis trompé de verre pour le service. Je pense que cela ne passera pas auprès du jury…"De fait, dans ce genre de concours, tous les détails comptent. Après l’épreuve du cocktail, les participants avaient une épreuve d’argumentation. L’objet de celle-ci est assez simple. Les candidats doivent prendre les commandes d’une table de quatre personnes en français mais aussi en anglais. Ils doivent aussi pouvoir argumenter et conseiller la tablée.

Enfin, pour conclure, les candidats devaient montrer leurs connaissances du vin avec le service d’un vin blanc qu’il fallait aussi commenter, après dégustation. "C’est une épreuve qui demande à la fois des connaissances techniques, géographiques mais aussi pratiques concernant le vin et son service, explique Tiziana Boé, candidate de l’IPES Wavre.Il faut connaître le protocole à respecter lors du service. Il faut aussi savoir ouvrir la bouteille de vin dans les règles de l’art."

Palmarès

Au terme de cette journée, c’était l’heure de la remise des prix.

Tiziana Boé (IPESWavre) remporte le prix spécial connaissances des produits. Loïc Schmetz (École hôtelière provinciale de Namur) décroche le prix spécial pour les épreuves pratiques.Yrlande Haquenne (Ilon Saint Jacques,Namur) remporte le prix spécial pour les épreuves orales mais également le 42etrophée. Élève de Caroline Blondiaux, Yrlande Haquenne a en effet réalisé la meilleure moyenne sur l’ensemble des sept épreuves et a ainsi terminé à la 1replace devant Loïc Schmetz (École hôtelière provinciale de Namur), 2e, et le Français Nicolas Gourdain (Lycée hôtelier international de Lille), 3e.