Le Wavrien Valérian participe à l’émission de téléréalité « Mariés au premier regard ». Lors de l’épisode diffusé dimanche soir et après plusieurs semaines de préparatifs, il a enfin rencontré Morgane, une habitante de Sprimont, à laquelle il a dit « oui ». Le voyage de noces et la suite de l’aventure des jeunes mariés sont à découvrir dimanche prochain et les suivants sur RTL TVI.

+ LIRE AUSSI| « Mariés au premier regard »: Julien raconte son coup de foudre et son mariage avec Élodie (Vidéo)