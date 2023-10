Les fondations se terminent pour WoW, le premier projet neutre en carbone à Waterloo

Pour le moment, 55% des logements sont vendus pour ce projet mixte, qui combine du logement (8 habitats kangourou, 14 appartements, 20 habitats groupés et 3 maisons unifamiliales), des bureaux et des surfaces destinées à accueillir des commerces de taille moyenne.

Le "ralentissement" est, selon les notaires, dû notamment à la baisse du pouvoir d’achat et à la hausse des taux d’intérêt des crédits hypothécaires mais surtout à la rareté des appartements neufs sur le marché, ce qui fait qu’en Brabant wallon, toujours selon le baromètre des notaires, le prix moyen d’un appartement neuf est passé à 378 366 €, soit une augmentation de… +26,8% par rapport à l’année dernière.

"Il y a aussi l’augmentation du coût des matériaux dans la construction, souligne Natacha Mertens, mais de notre côté, nous avons décidé de ne pas toucher à nos prix de vente de départ."

En outre, selon ses promoteurs, WoW est le premier projet neutre en carbone à Waterloo, avec des appartements qui dispose d’une certification PEB A/A +.

"C’est important pour nous et cet aspect durabilité respecte la volonté de la direction même si dans le secteur de la construction, ce n’est pas toujours évident", ajoute Natacha Mertens.

Déjà bien actif à Waterloo

Au niveau des unités commerciales, il reste 1 000 m2 sur les 1 700 m2 qui sont divisés en 7 cellules de 100 à 400 m2.

"Parmi les commerces pour lesquels c’est signé, on a “La Maison Wittamer”, une boulangerie-pâtisserie haut de gamme, annonce Adrien Braun, en charge des transactions bureau et commerce. Je pense qu’ils vont ouvrir leur première enseigne en Brabant wallon à cette occasion. On a aussi un cabinet dentaire spécialisé et nous sommes en pourparlers avec d’autres enseignes de service à la personne ou épiceries et commerces de bouche haut de gamme."

En matière de commerce, Eaglestone est déjà bien actif un peu plus haut vers le centre-ville avec ReCycle, repris aujourd’hui par Lucien, qui s’est spécialisé dans le vélo d’occasion, et sur la chaussée de Bruxelles, avec Kruidvat et Blooo (réparation et recyclage de smartphones): "Nous avons aussi, toujours sur la chaussée de Bruxelles, un Kiabi Kids qui va ouvrir début décembre", poursuit Adrien Braun qui rappelle qu’Eaglestone est sur le marché à Waterloo depuis 2015.

Si vous passez par le boulevard Henri Rolin, vous constaterez que si les bâtiments du projet WoW ne sont pas encore sortis du sol, les fondations sont en phase d’achèvement.