Waterloo: des peines légères pour des arnaques au rétroviseur

Le rapprochement est vite fait eu égard à la réputation donnée à ceux et celles que l’on appelle "les gens du voyage". Henry G., Henri S. et Melody C., qui en font partie, seront transférés au commissariat de police où cette dernière passera aux aveux.

Au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête, il apparaîtra que le trio use d’une technique bien rodée. Ainsi que vous l’avez découvert dans l’édition du 21 septembre dernier, elle consiste dans un premier temps à repérer des personnes âgées qui vont en voiture effectuer des achats dans une grande surface.

Dans un deuxième temps, il les aborde sous le fallacieux prétexte qu’elles ont heurté et abîmé le rétroviseur de leur véhicule. Il propose une transaction financière qui sera effectuée de diverses manières. À ce trio, il convient d’ajouter un duo formé par Allan C. et Sephora D. qui se fera pincer le 30 novembre 2016.

Une des victimes accepte et paie la somme réclamée, une autre invite son interlocuteur/trice à l’accompagner chez elle ou à une agence bancaire. Il arrive heureusement qu’un grain de sable, en l’occurrence un policier au flair aiguisé, enraie le mécanisme. Les victimes sont nées en 1935, 1936, 1926 et 1924…

Les préventions retenues à charge des cinq Français seront association de malfaiteurs, escroqueries, tentative d’escroquerie et vol avec violences. Aucun n’assista au procès.

Eu égard à l’ancienneté des faits, le parquet requit des peines moins lourdes que celles qui eussent été demandées si le dossier avait été examiné plus tôt, soit deux peines de prison ferme de deux ans, deux de dix-huit mois, une d’un an.

Le tribunal n’est même pas allé aussi loin: acquittement pour Sephora D., des peines avec sursis pour Melody C. (six mois), Henry G. (dix mois) et un an pour Henri S. et Allan C.

L’avocat d’Henri G. était présent au prononcé. Il redoutait une peine avec arrestation immédiate !