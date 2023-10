Waterloo : l’état de 80 arbres jugé "préoccupant"

Tout part d’un e-mail envoyé il y a quelques mois. Une riveraine de l’avenue des Hirondelles, à Waterloo, déplorait l’état des arbres qui bordent sa rue. Elle prenait pour exemple les branches qui tombent de temps en temps sur la route et menacent véhicules et piétons. Vient alors un questionnement sur l’état de santé de ces pruniers-cerises: faut-il les abattre et les remplacer ? De plus, ce signalement n’est pas le seul rapporté, a fait remarquer Écolo lors du conseil communal du 3 octobre dernier, en réclamant l’établissement d’un "plan arbres" : "Il est important de penser au développement des arbres avec une vision d’ensemble mais aussi de s’assurer de leur gestion qu’il s’agisse du choix des essences, des élagages, des abattages lorsqu’ils sont nécessaires, etc.", a ainsi indiqué Gérard Dayse.