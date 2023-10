Waterloo : c’est parti pour un week-end de festival de cinéma

Ce vendredi et tout le week-end, les projections dans les salles des Cinés Wellington ainsi que les activités annexes au festival (exposition des photos d’Hippolyte Girardot aux Écuries, atelier sur le doublage, dîner de gala à la Sucrerie, concert de musiques de film à la maison communale…) vont s’enchaîner à un rythme soutenu, avant la remise des clions, lors de la soirée de clôture programmée dimanche à 19 h.

"Nous avons veillé à proposer des films et des activités pour tous les goûts et pour tous les publics", a souligné jeudi à la maison communale le directeur du WaHFF, Alban de Fraipont, en accueillant les membres du jury officiel.

La bourgmestre, Florence Reuter, a ajouté une touche d’émotion en saluant la mémoire de Jean Piret, le précurseur qui a implanté un cinéma dans le centre de Waterloo et qui vient de décéder. C’est aujourd’hui son fils, Patrick Piret, qui gère les Cinés Wellington sans lesquels le WaHFF n’existerait pas. Florence Reuter a également souligné la mobilisation de toute une commune autour de cet événement qui confirme que Waterloo est une terre d’histoire, de culture et de cinéma.

En assistant à la trentaine de projections prévues jusqu’à dimanche soir ou aux autres activités organisées dans le cadre du festival, le public pourrait bien croiser quelques célébrités. Le producteur Rick McCallum, les réalisateurs français René Manzor et Martin Provost ainsi que l’acteur Hippolyte Girardot figurent parmi les invités de cette édition.

Quant au jury de la compétition officielle, on y trouve des acteurs comme Nicolas Giraud ( Les Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec), Rani Bheemuck ( Demain nous appartient), Gwendoline Hamon ( Cassandre), Patrick Mille ( Mon père ce héros), Stéphane Guérin-Tillié ( Quatre garçons plein d’avenir) et Jean-Christophe Bouvet ( Emily in Paris).

L’actrice bruxelloise Salomé Dewaels jouera les régionales de l’étape, bien qu’elle ait confessé jeudi lors de la présentation des jurés à la presse qu’elle ne connaissait pas vraiment Waterloo.

Le président du jury, Radu Mihaeleanu, s’est félicité d’être à Waterloo pour un festival consacré aux films d’histoire, expliquant qu’il avait déjà été contacté à plusieurs reprises par les organisateurs mais que jusqu’à présent, son emploi du temps ne lui avait pas permis de leur répondre favorablement. Il est visiblement prêt à remplir son rôle avec le sérieux voulu, mais avec aussi pas mal d’humour. "Je suis très heureux d’être ici. Pour le jury, j’aurai voulu d’autres personnes mais elles étaient trop chères", a-t-il plaisanté jeudi.