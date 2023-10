Waterloo : la Kidydraw-pro, la tablette de Kidywolf, primée par la Fédération belge du jouet

Afin d’obtenir cette récompense, la Kidydraw est passée par la validation d’un premier jury composé de professionnels du jouet (vendeurs et distributeurs) avant d’être acceptée par un autre jury de parents, professeurs, journalistes spécialisés, etc.

"Les enfants aussi ont droit à de beaux jouets"

Derrière Kidywolf se cachent deux papas, Nicolas Wauters et Gary Garnier. De leurs parcours professionnels et leur expérience de papa, ils sont arrivés à la conclusion que "les enfants aussi ont droit à de beaux jouets". En 2019, ils commencent alors à développer des jouets à la fois ludiques et design en gardant à l’esprit que l’apprentissage passe aussi par l’amusement. Et le succès est au rendez-vous malgré le confinement, qui débute juste après la première commercialisation, et les crises successives (énergies et inflation): "On a réussi à les passer et maintenant nous sommes présents dans plus de 15 pays", se réjouit Gary Garnier. L’équipe s’agrandit également. D’abord à deux, Kidywolf comptait déjà six employés en 2022, elle en compte huit aujourd’hui et devrait en compter neuf d’ici la fin de cette année 2023.

Kidycar, Kidycam, Kidymoon…

Si l’influence et l’équipe s’étendent, il en va de même avec le catalogue. Parmi les produits phares de la kidythèque – "Tous nos produits commencent par “Kidy”" -, on peut citer la voiture télécommandée (Kidycar), un appareil photo (Kidycam) ou encore la veilleuse (Kidymoon) pour apprendre à l’enfant à gérer son sommeil. Et l’équipe ne compte pas s’arrêter là: "Nous ne sommes qu’au début de l’aventure. On a envie d’en faire plus, continuer sur notre lancée et développer de nouveaux jouets." Et des idées, ils en ont plein, d’abord les leurs mais aussi celles… de leurs enfants.