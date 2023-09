Mais où s’est écrasé ce bombardier Halifax canadien le 13 mai 1944 ?

"Le 13 mai 1944, un bombardier canadien Halifax s’écrase en Belgique, tuant six membres de son équipage, écrit John Preston. Le navigateur Cyril Barzeele, dont les parents étaient originaires de Belgique, s’est évadé et a été caché par la Résistance au 24 drève de l’Infante, à Waterloo, jusqu’en septembre 1944. Mon oncle (NDLR: Stuart Marvin Preston, le radio-mitrailleur) faisait partie de l’équipage. Les six victimes du crash sont enterrées au cimetière de Bruxelles."

Là où John Preston fait appel à notre aide et à celles de nos lecteurs, c’est pour déterminer le lieu de l’accident car il aimerait qu’un mémorial approprié y soit créé.

"Il existe de nombreuses informations sur internet qui entrent en conflit avec les sources canadiennes, britanniques, allemandes et belges. Je crois que l’avion s’est écrasé dans la forêt de Soignes entre Rhode-Saint-Genèse et Waterloo, au lieu-dit La Grande Espinette."

Après avoir bombardé les gares de triage de Louvain

Wilfred Burie, secrétaire général de l’Echarp (Entente des cercles d’histoire et d’archéologie du Roman Païs) mais aussi président de l’association The Belgians Remember Them ( www.belgians-remember-them.eu), raconte les faits sur son site: "Tard dans la soirée du 12 mai 1944, un bombardier quadrimoteur Halifax du 431e Escadron de l’Aviation royale du Canada a décollé de sa base de Croft, en Angleterre. Sa cible cette nuit-là, moins d’un mois avant l’invasion massive du jour J par les Alliés, c’était les gares de triage de Louvain, en Belgique. À bord se trouvaient six Canadiens de l’ARC et un membre écossais de la Royal Air Force. Peu après minuit, l’avion a bombardé les gares de triage et a commencé son voyage de retour vers l’Angleterre. Il n’est jamais revenu. Un chasseur de nuit allemand a abattu le bombardier au sud de Bruxelles, en Belgique, tuant six membres de son équipage. Seul le navigateur belgo-canadien Cyril Barzeele s’en sortit, fut caché par la Résistance et finalement renvoyé en Angleterre en septembre 1944. Ses six coéquipiers sont enterrés au cimetière de Bruxelles-Ville."

Forêt de Soignes ou bois de Hal

Rhode-Saint-Genèse y est pointé comme endroit possible du crash mais, selon certains témoignages (1), l’avion se serait plutôt écrasé entre Braine-le-Château et Hal, du côté de ce qu’on appelait alors la ferme de Boekendaal, près du bois de Hal.

"Nous avons aussi été contactés par John Preston, précise Wilfred Burie. Nous avons fait des recherches sans pouvoir localiser précisément l’endroit où l’avion s’est écrasé. Il faut dire que les frontières communales ont quelque peu bougé depuis 1944… Mais oui, certains pensent que cet avion se serait écrasé du côté de Braine-le-Château."

Toujours selon Wilfred Burie, le fait que le seul survivant, Cyril Barzeele, ait été récupéré par la Résistance et conduit chez une infirmière, Aurore Nelis, qui habitait Waterloo et où il restera jusqu’à la libération, pourrait suggérer qu’il soit tombé en parachute à proximité.

Un indice parmi d’autres qui ne permet pas de lever complètement le voile sur le mystère autour de l’endroit précis du crash du bombardier.

En faisant appel à nous, John Preston espère réveiller les souvenirs de nos lecteurs ou de leurs proches qui auraient entendu parler de ces faits qui se sont déroulés dans la nuit du 12 au 13 mai 1944.

Tous les témoignages sont les bienvenus. Merci de les transmettre à infobw@lavenir.net.

(1) Entrevue avec Anna et Victor Derdelinckx, de Hal, au sujet du crash du Halifax MZ629 du 431e Escadron de l’ARC dans la nuit du 12 au 13 mai 1944, via Marcel Dubois. À lire sur luchtvaartgeschiedenis.be/content/halifax-bij-hallerbos.