Le Waterloo Historical Film Festival de retour pour une 11e édition

Le temps d’un long week-end, du jeudi 12 au dimanche 15 octobre, une quarantaine d’activités sont au programme.

Cette année, le directeur du Wahff, Alban de Fraipont, et les autorités communales ont décidé d’impliquer tout Waterloo et particulièrement le jeune public: "Cette année, nous avons voulu que le festival se répande dans toute la ville, via les écoles, le tourisme, etc. Partout, on pourra découvrir les annonces du festival", indique Bernadette Delange, échevine de la Culture.

En collaboration avec la Province, les écoles du Brabant wallon pourront découvrir Vas, Vis et Deviens (hors compétition), dernier film du président du jury du WaHFF, Radu Mihaileanu, qui répondra aux questions des élèves. Va, Vis et Deviens est l’histoire d’un jeune Éthiopien qui part pour Israël en se faisant passer pour juif et orphelin par sa mère, lors d’une vague d’immigration en 1984.

Une programmation éclectique

Le festival s’ouvrira le jeudi 12 octobre (20 h) avec Bonnard, Pierre et Marthe (en compétition), le dernier film de Martin Provost, qui sera présenté en avant-première. Ce film raconte la vie du peintre Pierre Bonnard mais aussi de sa muse, Marthe, qui fut sa femme de 1893 à 1942, interprétée ici par Cécile de France. Et pour la clôture, le dimanche 15 octobre à 19 h, ce sera le tour d’un film récompensé à Cannes pour sa mise en scène, La Passion de Dodin Bouffant (hors compétition), une histoire d’amour qui rend également hommage à l’art culinaire français.

En grande avant-première, le samedi 14 octobre, le public pourra découvrir le biopic sur l’abbé Pierre, L’Abbé Pierre, une vie de combats, qui "va en profondeur sur la vie de l’abbé mais aussi sur sa contradiction entre son combat pour les pauvres d’un côté et cette figure de rock star. Un film sans concessions mais avec un beaucoup de respect pour le combat de l’abbé", raconte Alban de Fraipont.

Deux heures avant, il sera possible de rencontrer Rick McCallum et René Manzor, autour de la série Les Aventures du jeune Indiana Jones imaginée par Georges Lucas. L’objectif de cette série était de présenter des figures marquantes du début du XXe siècle, au travers des aventures de jeunesse du plus célèbre archéologue. Rick McCallum a été producteur de la série et de la prélogie Star Wars. René Manzor a été réalisateur de plusieurs épisodes. Ils reviendront sur les coulisses de la série mais aussi sur la narration et les effets spéciaux des épisodes I, II et III de Star Wars.

Hippolyte Girardot, invité d’honneur

Pour le reste, il sera possible de s’essayer au monde du doublage (dimanche 15 octobre, 13 h) ou encore de rencontrer l’acteur Hippolyte Girardot, également photographe lors d’une exposition de ses œuvres aux Écuries (du 12 octobre au 5 novembre). Plusieurs documentaires seront également à découvrir, consacrés par exemple au mur de l’Atlantique (12 octobre, 16 h), à Simone Veil et ses sœurs (13 octobre, 9 h 30), sans oublier les nombreux films venus de Pologne, Lettonie, Suède, etc.