Waterloo: deux fois un an de prison pour de faux billets écoulés à la brocante de Joli-Bois

La vendeuse a donc interpellé les clients mais ceux-ci ont rapidement réagi de manière agressive, ont commencé à crier puis ont quitté les lieux… en emportant le sac à main de marque. Vu le ramdam, la police est intervenue et a rattrapé les suspects. Ceux-ci avaient fait des achats sur d’autres stands, toujours avec des billets de 100 € contrefaits, et ils avaient de la monnaie en "vrais euros" sur eux.

Mais chacun des membres de ce couple d’origine roumaine avait encore deux billets de 100 € en poche. Des faux assez grossiers puisqu’en plus de la mauvaise qualité du papier et de l’absence de filigrane, il est apparu que la partie argentée de ces billets s’effritait très facilement.

Entendus par la police, ils ont expliqué qu’ils étaient arrivés en train et ne savaient pas que les billets étaient faux. Une perquisition menée à leur domicile n’a rien donné… du moins avant que les agents fouillent leur véhicule. Là, ils ont à nouveau trouvé quatre faux billets de 100 € dans la boîte à gants. Une vérification des images enregistrées le jour des faits par les caméras ANPR a montré que les deux suspects étaient en réalité venus à Waterloo à bord de cette voiture. Et qu’il y avait par ailleurs un troisième occupant, qui a disparu dans la nature et n’a jamais pu être identifié.

Poursuivis devant le tribunal correctionnel pour l’émission et le recel de ces faux billets, les deux prévenus que la police avait arrêtés n’ont pas fait le déplacement pour venir s’expliquer à Nivelles. Leur dossier a été examiné par défaut et leur casier judiciaire semblait vierge, mais le ministère public n’a pas exclu qu’ils aient eu recours à des alias lors de précédents ennuis avec la justice.

Le jugement a été rendu ce mardi. Chacun des prévenus écope d’une peine d’un an de prison ferme, ainsi que d’une amende de 800 €.