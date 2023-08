Waterloo : bonne édition 2023 pour la braderie

L’engouement pour la braderie ne se limitait pas aux étals et commerces. D’autres événements prévus en parallèle ont agrémenté de cette édition. Comme de nombreuses communes brabançonnes, Waterloo a organisé Place aux artistes, avec plusieurs spectacles et concerts. Ce fut le cas avec la soirée jazz de l’ensemble En Fanfare vendredi mais aussi samedi avec le spectacle des Chèvres à Pull et celui d’Éric De Staercke – seul en scène dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo.

De nombreux reconstitueurs se sont aussi rassemblés aux alentours du Musée Wellington pour faire revivre la période napoléonienne, avec l’Empereur, lui-même. Napoléon a gratifié la foule de sa présence suite à son passage à la conférence-repas À la table de Napoléon organisée par le musée. "On refera ça, il y a eu de la demande", commente Brian Grillmaier.