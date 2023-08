Waterloo : 4 704 € récoltés pour la boulangerie Grain de Vie

Cette année, 4 704 € ont été récoltés au profit de l’ASBL "Grain de Vie", une association de Waterloo qui vise à insérer des personnes porteuses de handicap dans le milieu professionnel. Pour y parvenir, l’ASBL se concentre sur un métier : la boulangerie. Grain de Vie, c’est donc une boulangerie tenue par des bénévoles et dont le pain est confectionné par un maître boulanger accompagné de ses apprentis, porteurs de handicap. "L’objectif est d’apprendre l’autonomie et un métier à ces jeunes. Après, ils ne restent pas forcément dans le milieu de la boulangerie: un travaille maintenant dans un CPAS, un autre dans une école et je pense même dans une librairie", indique Isabelle Stas, responsable de la comptabilité et membre du comité de direction.

Depuis 25 ans

Grain de Vie a aujourd’hui plus de 25 ans. À l’origine, un couple possédait un four à pain dans son garage et a commencé à confectionner du pain avec des personnes porteuses de handicap. Petit à petit, les proches (familles, amis, voisins) sont devenus demandeurs de ce pain. Finalement, après l’achat d’une maison (rue de la Station, 122) et l’engagement d’un boulanger professionnel, Grain de Vie s’installait durablement. L’ASBL propose depuis lors du pain pour tous, souligne Isabelle Stas : "Les clients ne doivent pas hésiter à venir, tout le monde est le bienvenu". L’établissement propose du pain, mais également des viennoiseries, des sandwiches. "Tout est fait sur place artisanalement et ce sont de bons produits."

Quelques travaux et de nouvelles activités

Isabelle Stas l’avoue : le chèque de la part du Bal de la bourgmestre est une surprise. "C’est la bourgmestre qui est venue nous le proposer."

Ces 4 704 € aideront à organiser de nouvelles activités l’après-midi. Peut-être un atelier cuisine, suggère Isabelle Stas.

Il y a aussi l’intention, à l’avenir, de mettre des panneaux solaires mais surtout de recruter un nouvel éducateur, à mi-temps.